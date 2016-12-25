قالت وزارة الداخلية المصرية إن اثنين يشتبه في ضلوعهما في تنفيذ عملية اغتيال العميد عادل رجائي قد قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة السادات.

وذكر بيان للداخلية المصرية أن جهود الأجهزة للكشف عن ملابسات حادثة اغتيال رجائي والهجوم على حاجز أمني منطقة العجيزي قد أسفرت عن تحديد مزرعة بمدق الجزار القبلي بكفر داوود بمدينة السادات محافظة المنوفية شمال القاهرة.

ووفقا للبيان فقد تم مداهمة الموقع من قبل قوات الأمن وأسفرت المداهمة عن العثور على أسلحة وذخائر ومن بينها السلاح المستخدم في واقعة الاغتيال والهجوم على الحاجز الأمني ومعدات مجهزة لتنفيذ عمليات تفجير.

كما عثر على سيارة كانت تعد لتنفيذ عملية تفخيخ.

وذكر البيان أن القتيلين هما طارق محيي سيد أحمد جويلي ويوسف محمد عبد المقصود.

وفي سياق آخر قتل شرطي مصري وأصيب مجند بجروح من جراء انفجار عبوة ناسفة، الأحد، في مدخل مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حسب ما قالت مصادر أمنية.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.