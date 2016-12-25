لقي ثلاثة جنود سعوديين مصرعهم مساء السبت إثر قنصهم من قبل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران في ثاني عملية قنص خلال أقل من 12 ساعة، ليبلغ عدد العسكريين السعوديين اللذين تم قنصهم السبت 6.

واكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" قنص 3 جنود سعوديين في موقع شجع في عملية نفذتها وحدة القناصة التابع للجيش واللجان.

وفي وقت سابق السبت لقي ٣ عسكريين سعوديين مصرعهم قنصا في موقع الطلعة بنجران.

ومنذ مطلع ديسمبر الجاري لقي نحو 40 جنديا سعوديا مصرعهم في عمليات قنص في جبهات ما وراء الحدود.

وتأتي عمليات قنص الجنود السعوديين ضمن عمليات الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود ردا على استمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والبنى التحتية لليمنيين.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون مساء السبت إثر قصف صاروخي استهدف تجمعاتهم بنجران.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة القوة الصاروخية قصفت تجمعات لمرتزقة ومنافقي العدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران وحققت إصابات دقيقه في صفوف تلك التجمعات.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد أطلقت في وقت سابق السبت صلية من الصواريخ على تجمعات للجيش السعودي خلف موقع الشبكة.

هذا وواصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية الأحد دك مواقع وتجمعات جنود الجيش السعودي في عدد من المناطق في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت راس دخان وتجمعا للجنود السعوديين في موقع المنتزه.

وأضاف أن المدفعية استهدفت أيضا تجمعا للجنود السعوديين في موقع الكرس العسكري.

ووفقا للمصدر، فقد وقعت انفجارات داخل مخازن أسلحة تابعة للجيش السعودي قرب مركز المجازع غرب جبل قيس في جيزان.

وكان لقي عدد من العسكريين السعوديين مصرعهم بينهم ضباط وأصيب آخرون خلال عملية اقتحام نوعية قام بها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ليل السبت على مقرين للقوات السعودية في مركزي السمنة وعفرة العسكريين في جيزان.

وفي غضون ذلك لقي عدد سبعة من عناصر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، صباح أمس الأحد، في عمليتين منفصلتين للجيش واللجان الشعبية غربي تعز.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في تعز نقلا عن مصدر عسكري أن أربعة من عناصر المرتزقة لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران إثر استهدافهم من قبل الجيش واللجان الشعبية في تبة العمدان بمنطقة الضباب.

وبحسب المصدر ذاته لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم باتجاه تبة الدفاع الجوي في منطقة بير باشا.

إلى ذلك نظمت جمعية الجاحظية الثقافية بالتعاون مع اللجنة الجزائرية لمناصرة الشعب اليمني، بالجزائر العاصمة السبت 24 ديسمبر 2016، محاضرة بعنوان العدوان على الحضارة والآثار القديمة في اليمن.

وتناولت المحاضرة في شرح مختصر للتاريخ اليمني في العصر القديم خاصة في عهد مملكة سبأ، ثم خلال العصر الإسلامي والتاريخ الحديث، وكيف ساهم اليمنيين في بناء الحضارة الإنسانية، في نشر الدين الإسلامي الحنيف، وخير دليل على ذلك ما تركوه من أثار تدل على ذلك، وتدل كذلك على عظمة وشموخ الإنسان اليمني، هذه الآثار الحضارية التي يريد العدوان السعودي أن يدمرها لكي يفصل الشعب اليمني عن حضارته وتاريخه، ويجعل شبابه بلا هوية حتى يستطيع – أي العدوان- أن يسيطر على اليمن ويستعبد شعبها وينهب ثرواتها، وهو في ذلك ينفذ أجندة مرسومة من قبل قوى الصهيونية العالمية، كل هذا في ظل صمت منظمة اليونيسكو المتواطئة مع النظام السعودي.

وخلال تقديم المحاضرة تم عرض، بواسطة باور بوينت، صور الآثار التي تم تدميرها على مستوى الجمهورية اليمنية، كذلك تم عرض فلم قصير يبين المواقع الأثرية التي استهدفت في صنعاء وتعز وعدن ومأرب والحديدة وغيرها.

بعد ذلك فتح باب النقاش للحاضرين الذين أدانوا العدوان السعودي على اليمن بشكل عام وأثنوا على مثل هذه الفعاليات التوعوية، التي تحصن المجتمعات العربية وتعري الأنظمة الخليجية، خاصة السعودية وقطر، العميلة للصهيونية العالمية. حضر هذه الفعالية العديد من الكتاب والمثقفين والصحافيين.