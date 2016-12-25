*خلاف بين مسلحي الزبداني ومضايا حول مبادرة التسوية * انزالات تركية في مدبنة الباب والإرهابيون يجلون عائلاتهم منها

بدأت وحدات من الجيش السوري صباح الاحد بتمشيط أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الجهة الشرقية لمدينة حلب بعد إخلائها من الإرهابيين تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وذكر مراسل سانا في حلب أن عناصر الهندسة فككوا خلال تمشيطهم الأحياء مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في العديد من المنازل والمدارس والبنى التحتية قبل إخراجهم باتجاه منطقة الراشدين في الريف الجنوبي الغربي.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش عثرت على مستودعات تحتوي كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتطورة داخل المدارس والمنشآت والمؤسسات الخدمية في حي الزبدية.

وبين المراسل أن وحدات الهندسة تواصل عملها في تفكيك الألغام والعبوات الناسفة في جميع الأحياء لتطهيرها بشكل كامل تمهيدا لدخول الورشات الفنية والخدمية إليها لإعادة الخدمات الأساسية إليها بهدف إعادة الأهالي الذين هجرهم الإرهابيون إلى منازلهم.

وعمد الإرهابيون إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في المنازل قبل اندحارهم بغية ترهيب المواطنين ودب الذعر في نفوسهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم في الأحياء المحررة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مساء الأحد عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة.

في هذه الأثناء أحبطت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة جب الجراح نحو 75 كم شرق مدينة حمص.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية “خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من داعش هاجموا عددا من النقاط العسكرية في جب الجراح انتهت بإفشال الهجوم واستعادة عدد من النقاط”.

وبين المصدر أن الاشتباكات اسفرت عن “مقتل 20 ارهابيا من بينهم المدعو أبو بكر حلفايا وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.

ولفت المصدر في وقت لاحق إلى أن “وحدات من الجيش قضت على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت الياتهم ودشمهم في تل أبو السناسل وشرق العامرية والبساتين شرق المشرفة بريف حمص”.

وقضت وحدة من الجيش السبت على عدد من إرهابيي “أحرار الشام” وتنظيم جبهة النصرة ودمرت لهم 7 اليات ثلاث منها مزودة برشاشات ثقيلة شمال قرية عز الدين بريف حمص الشمالي.

في هذه الأثناء نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية دقيقة على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في درعا.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “الرمايات النارية تركزت على مواقع وتحركات التنظيمات الإرهابية في بئر الشياح وجنوب غرب الغارية الغربية وحي طريق السد وفي الطرفين الشمالي والغربي لمخيم النازحين في المدينة”.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن “مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ وسيارات مزودة برشاشات ومربض مدفع جهنم ومقر قيادة للتنظيمات الإرهابية”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس الاول مقرين وعددا من الآليات بعضها مزود برشاشات للتنظيمات الإرهابية خلال عمليات دقيقة على تجمعاتهم ونقاط تحصنهم في محيط قرية النعيمة شرق مدينة درعا.

كما أكدت مصادر أمنية عن وجود خلافات بين المجموعات المسلحة في مضايا والزبداني في ريف دمشق الغربي، حول مبادرة التسوية القادمة مع الجيش السوري، حيث علم أن مسلحي مضايا يريدون تسوية أوضاعهم وأن يبقوا في بلدتهم، بينما غالبية مسلحي الزبداني يريدون الخروج الى إدلب.

وفي السياق، أطلقت هيئات مدنية وناشطون في بلدتي مضايا وبقين ومدينة الزبداني مبادرة مدنية تقضي بالحفاظ على حالة وقف اطلاق النار، وإخراج كافة الحالات الطبية الطارئة من الجرحى والمرضى، برعاية أممية وضمانات دولية.

ودعا الموقعون على بيان المبادرة الى تسوية أوضاع المسلحين والمنشقين والمطلوبين، وتشكيل لجنة محلية مهمتها حماية المنطقة، وخروج من لا يرغب بالتسوية الى الجهة التي يريدها ورفع الحصار، وضمان حرية تنقل المدنيين ودخول المواد الغذائية والطبية ومواد البناء الى المنطقة، رفع سيطرة المليشيات عن المنطقة.

وأما ميدانيا، أكدت تنسيقيات المسلحين مقتل المسؤولين العسكريين في ما يسمى "جيش إدلب الحر" المدعوان أحمد علي خطيب ويونس زريق إثر هجوم لمسلحين مجهولين على مقر لهم في بلدة معرة حرمة في ريف إدلب الجنوبي.

وفي ريف دمشق، أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل المسؤول الميداني في ما يسمى "جيش الإسلام" المدعو علي كبكب مع مسلحين آخرين إثر الإشتباكات مع الجيش السوري على جبهة دوما في الغوطة الشرقية. وأما على جبهة وادي بردى في الريف الغربي قتل مسلحين إثنين هما المدعو "حمزة الخيمي ومحمد قاسم" بنيران الجيش.

وأما في الرقة، أكّد المرصد السوري المعارض مقتل وجرح عدد من المسلحين خلال اشتباكات عنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم "داعش في محيط قرية جعبر في الريف الغربي.

وفي غضون ذلك قُتل أكثر من 8 مسلحين من تنظيم "داعش" وأُسر 3 إثر كمين نصبته فصائل "الجيش الحر" قرب منطقة "البحوث العلمية" في القلمون الشرقي بريف دمشق، بينما أعلنت تنسيقيات المسلحين عن مقتل 14 مسلحاً من تنظيم "داعش" بعضهم من جنسيّات أجنبية خلال المعارك مع الجيش السوري في مدينة دير الزور وأطرافها.

وفي درعا رفضت الفصائل المسلحة المنضوية ضمن "غرفة عمليات البنيان المرصوص" في درعا في بيان لها"، أي مبادرة صلح أو مهادنة مع الجيش السوري، وقالت إنها ستعمل على اعتقال أي وفد قادم من مناطق سيطرة الجيش السوري يحمل مبادرة للصلح واعتقال اي شخص له صلة بوفيق الناصر".

أما في الرقة، فقد سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" على قريتي "طارق وجدي" شرق قرية كاروان في ريف الرقة الغربي بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش" أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم، وتفجير عربتين مفخختين له.

كما هاجمت "وحدات الحماية الكردية" المتواجدة ضِمن "قوات سوريا الديمقراطية" مقرات عسكرية تابعة لـ "لواء ثوار الرقة" والمتواجد ضمن التشكيل نفسه، في قرية "كرومازات"، واستولت على 3 مقرات في قرى "صخرة علي العمر، الشركراك والفاطسة"، كما قامت باعتقال 15 مسلحاً، ويأتي الهجوم على خلفية رفض "لواء ثوار الرقة" المشاركة في عملية السيطرة على مدينة الرقة تحت مسمى "غضب الفرات".

من جهته حشد الجيش التركي منذ فجر الأحد آلياته وقواته العسكرية على الحدود السورية -التركية مقابل قرية "صليب قران" الواقعة غربي مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، استعداداً لحفر خنادق وبناء جدار فاصل.

وصولا الى حلب وريفها، حيث استُشهد شخصان وأُصيب 33 آخرون بجروح 4 منهم في حالة خطرة جراء انفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة في حي السكري في مدينة حلب. وقد وقع الانفجار في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي وأحد الأبنية المجاورة للمدرسة في الحي، كما أعلن الجيش التركي قصف 141 هدفاً لتنظيم داعش في مدينة الباب شمالي سوريا في إطار عملية "درع الفرات" ومقتل 68 مسلحاً من التنظيم، وبدورها نقلت تنسيقيات المسلحين عن مسؤول "المكتب السياسي في مجلس الباب العسكري" التابع للمجموعات المسلحة المدعو "عبد الحميد الظاهر" أن فرق "كوماندوس" تركية تمكنت من السيطرة على جبل عقيل الاستراتيجي والمشفى الوطني في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي عبر عملية إنزال شاركت فيها مقاتلات حربية تركية وعدد من الجنود الأتراك، بينما قالت تنسيقيات المسلحين أن "مسلحي تنظيم "داعش" قاموا بنقل عوائلهم من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى دير الزور".