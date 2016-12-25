وقال عبدالله على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسب ما اوردت CNN: خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الاحباط تجاه اداء النظام في مصر وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا.

وتابع قائلا: وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية.

وكان عبد الخالق قد هاجم - في تصريحات سابقة له خلال شهر أكتوبر الماضي - النظام المصري بسبب استقباله رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، كما هاجم موقف النظام المصري في مجلس الأمن، والتصويت بالموافقة لصالح مشروع القرار الروسي بشأن سوريا.

وتشهد العلاقات المصرية الخليجية تصعيدا وتوترا ملحوظا في الفترة الاخيرة اثر مواقف مصرية اقليمية عديدة تعتبرها بعض الدول الخليجية مناقضة لسياستها في المنطقة وخصوصا في الملف السوري.





