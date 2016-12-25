بغداد/نافع الكعبي - أحرزت القطعات العراقية، الأحد، تقدمًا في بعض مناطق المحور الشمالي للموصل، في حين تعمل على تأمين وتحصين المحاور الأخرى، فيما أحبط جهاز مكافحة الإرهاب تسللاً لداعش على بعض المناطق المحررة، بينما نفذ الطيران العراقي 1700 طلعة جوية منذ بدء معركة الموصل.

وأفاد ضابط في قيادة عمليات نينوى، في تصريح صحافي، باندلاع اشتباكات بين القطعات العراقية وتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة الهياكل شمال الموصل، شاركت فيها المدفعية الأميركية، والطيران إلى جانب القطعات العراقية، ما مكّنها من إحراز تقدّم والسيطرة على مناطق الهياكل والفلاح ومعمل الإسمنت.

وأضاف: إن القطعات العراقية تشنُّ حاليًّا عمليات تطهير في تلك المناطق، للقضاء على جيوب (داعش) وما تبقى من عناصره في بعض المباني، مبينًا أنّ القطعات تواصل تقدمها في هذا المحور.

كما لفت الى أنّ المحاور الأخرى لم تسجّل تقدمًا ميدانيًّا، بينما تواصل القطعات تحصينها، وتطهيرها من مخلّفات التنظيم.

* إحباط عمليات تسلل لداعش بالموصل

من جهته، أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إحباط عمليات تسلل لـ(داعش) نحو عدد من المناطق المحرّرة.

وقال في تصريح صحافي: إن مجاميع من عناصر التنظيم حاولوا التسلل إلى عدد من المناطق المحرّرة، مستغلّين سوء الأحوال الجوية، لكنّ القطعات العراقية أحبطت محاولاتهم، ولم يحدّد الساعدي المناطق التي حاول التنظيم اختراقها.

* طيران الجيش العراقي ينفذ 1700 طلعة منذ انطلاق معركة الموصل

في غضون ذلك، أعلنت قيادة طيران الجيش تنفيذها نحو 1700 طلعة جوية على مختلف القطاعات منذ انطلاق معركة الموصل، شملت البلدات والقصبات المحيطة بها.

وقالت القيادة، في بيان صحافي: إن طائرات الجيش نفذت عدداً من الطلعات الجوية والقتالية والدعم اللوجستي والإخلاء الطبي في قاطع عمليات تحرير نينوى، والتي أسفرت عن تدمير عجلات مفخخة وتجمع ومقرات للإرهابيين، وقتل من فيها، في قرية المحلبية ضمن محور الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.

وأكدت أنّ الضربات استهدفت تجمعات للإرهابيين، ودمرت ثلاث عجلات في قرية القامشلية، وكذلك قتلت 10 إرهابيين أثناء تجمعهم قرب أكاديمية الشرطة الاتحادية في المحور الشمالي، ودمرت أوكارهم، كاشفةً عن مجمل الطلعات في المعركة، والتي بلغت وفق قوله (1674 طلعة جوية).

* قيادي بالحشد الشعبي يكشف نتائج التحقيقات بشأن مفخخة الخالص

كشف القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران، الأحد، عن أهم نتائج التحقيقات بشأن تفجير السيارة المفخخة قرب قضاء الخالص شمال بعقوبة يوم السبت، فيما أكد أنها قدمت من منطقة حدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وتحوي نحو 200 كغم من المتفجرات.

وقال الخدران في حديث للسومرية نيوز: إن النتائج الأولية في تفجير السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري قرب ساحة مصطفى جواد في الضواحي الشرقية لقضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة)، كشفت بأنها كانت قادمة من منطقة الحاوي القريبة من الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأضاف: إن المفخخة كانت تحوي نحو 200 كغم من المتفجرات وهدفها الرئيسي إستهداف تجمعات المدنيين في مركز الخالص لكن الإجراءات الأمنية المشددة تمكنت في تطويقها من قبل إحدى دوريات فوج طوارئ ديالى الأول ما دفع الانتحاري إلى تفجيرها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أربعة من عناصر الشرطة.

* الحشد الشعبي يدمّر أبرز مفارز التفخيخ لداعش بكركوك

أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، السبت، عن تدمير ما وصفها بأنها أبرز مفارز التفخيخ في ما يسمى بولاية كركوك لدى (داعش) بضربة جوية قرب ناحية الرياض جنوب غربي المحافظة.

وقال المعموري في حديث للسومرية نيوز: إن ضربة جوية استهدفت ورشة كبيرة لتفخيخ المركبات في محيط ناحية الرياض جنوب غربي كركوك ما أدى الى مقتل 6 عناصر من ابرز مفارز التفخيخ فيما يسمى بولاية كركوك في تنظيم (داعش).

وأضاف المعموري: إن نجاح الضربات الجوية في استهداف ورش ومعامل التفخيخ في تنظيم داعش جاء لعدة عوامل أبرزها تعاون الأهالي مع القوى الأمنية وتطور البعد الاستخباري واختراق معاقل التنظيم ضمن قضاء الحويجة والنواحي التابعة له.

* مقتل مسؤول (أمن داعش) في الموصل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن مقتل مسؤول (أمن داعش) في الموصل بقصف صاروخي في المدينة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت: إن قصفاً صاروخياً طال مقرات سرّية للارهابيين في حي القدس بالجانب الايسر وباب الطوب في الجانب الايمن للموصل.

واضاف جودت: إن القصف أسفر عن مقتل الارهابي ابو أيوب القريشي والارهابي ابو سيف مسؤول أمن التنظيم في الموصل.

* وصول مئات الفارين من مناطق يسيطر عليها داعش الى كركوك

افاد مصدر أمني في كركوك، بوصول 600 مدني هربوا من قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه (داعش) الى المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن 600 مدني غالبيتهم نساء وأطفال وكبار في السن وصلوا الى معبر محور الدبس ومكتب خالد وداقوق جنوب وغربي كركوك وهم من الذين فروا من مناطق قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه داعش، مبينا أن قوات البيشمركة استقبلتهم تمهيداً لنقلهم الى مقر لإيوائهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: أنه تم تقديم المساعدة والماء والغذاء والدواء لبعض المرضى، مشيراً الى أن كركوك تستقبل يومياً العديد من الفارين من مناطق سيطرة التنظيم وتقوم بتدقيق أسمائهم منعاً لعدم دخول عناصر موالين لداعش.

* انفجار عبوة لاصقة وسط الرمادي

أعلن مدير أفواج طوارئ شرطة الانبار العميد الركن خالد الدليمي، عن إصابة ثلاثة مدنيين على الأقل بانفجار عبوة لاصقة وسط الرمادي.

وقال الدليمي في حديث صحافي: إن عبوة لاصقة موضوعة اسفل سيارة مدنية انفجرت، في شارع المستودع وسط الرمادي، أثناء مرور عدد من المدنيين بالقرب منها.

وأضاف الدليمي: إن الانفجار اسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل بجروح، تم نقلهم من قبل قوة امنية الى مستشفى الرمادي.

ونفى الدليمي انفجار سيارة مفخخة في المدينة حسبما تناقلته بعض موقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً أهالي الرمادي بأن الوضع الأمني مسيطر عليه في المدينة.

* إصابة عدد من العراقيين بتفجير إرهابي شرقي بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اصابة ثلاثة اشخاص بينهم شرطي بتفجير شرقي العاصمة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق المشتل شرقي العاصمة، انفجرت، لدى مرور دورية للشرطة ما اسفر عن اصابة احد عناصرها وشخصين صادف مرورهما لحظة التفجير.

واضاف معن: إن قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه.



