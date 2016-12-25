قالت قناة "سي بي أس" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية الأحد، أنه سقط 4 أشخاص قتلى في حادث إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية.

وبحسب القناة وقع الحادث، عصر السبت، حسب التوقيت المحلي شرقي مدينة ويلسون بولاية كارولينا الأمريكية. وأكد المتحدث باسم الهيئات الأمنية المحلية أن الشرطة تقوم بتحديد هوية الضحايا وإبلاغ عائلاتهم بما حدث. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما فيها أسباب الحادث أو طبيعته.

وفي وقت سابق من هذا العام وقع إطلاق نار في مركز تجاري بمنطقة رالي بولاية نورث كارولينا الأمريكية، 13 أغسطس/آب 2016. وأغلقت الشرطة المركز "Crabtree Valley"، ثم قامت بتفتيش المكان.

في سياق آخر قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم السبت، إنه يعتزم حل مؤسسته الخيرية التي خضعت لتحقيق المدعي العام في نيويورك.

ولم يقدم ترامب جدولا زمنيا لحل المؤسسة لكنه قال في بيان إنه أراد أن "يتجنب حتى ظهور أي تضارب مع دوره كرئيس". وكلف محاميه باتخاذ الخطوات اللازمة لحل المؤسسة.

وقبل أقل من أربعة أسابيع على تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني يتعرض قطب العقارات في نيويورك لضغوط متزايدة للحد من تضارب المصالح المحتمل بدءا من أعماله التجارية العالمية الهائلة ووصولا إلى أعمال عائلته الخيرية.

وقال ترامب هذا الأسبوع إن ابنه إريك سيتوقف عن جمع الأموال لمؤسسته بسبب مخاوف من أن المانحين ربما ينظر إليهم على أنهم يشترون الوصول إلى عائلة ترامب.

وقبل فوز ترامب المفاجئ في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني أمر المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في أكتوبر تشرين الأول مؤسسة ترامب بالتوقف عن جمع التبرعات قائلا إن المؤسسة انتهكت قانون الولاية الذي يلزم المؤسسات الخيرية التي تجمع تبرعات خارجية بالتسجيل في مكتب تابع للولاية.

جاء أمر شنايدرمان بعد سلسلة تقارير في صحيفة واشنطن بوست تشير إلى مخالفات ارتكبتها المؤسسة بما في ذلك استخدام أموالها في حل نزاعات قانونية لشركات ترامب.

*مساعد ترامب لإدارة الاتصالات لن يتولى المنصب

من جانبه قال "جيسون ميلر" الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض إنه لن يتولى المنصب.

وقال ميلر مدير الاتصالات بفريق ترامب الانتقالي في بيان يوم السبت، إنه بحاجة لإعطاء الأولوية لعائلته بدلا من منصب جديد. وأضاف أنه وزوجته في انتظار ميلاد ابنتهما الثانية في يناير كانون الثاني. ويتولى ترامب السلطة في 20 يناير.

* بولتون يخسر منصب وزارة خارجية ترامب بسبب شنبه

من ناحية أخرى تداولت وكالات إعلامية أنباء عن عدم تمكن "جون بولتون" أحد المحافظين الجدد وأحد صقور إدارة بوش والسفير الأمريكي في الأمم المتحدة منذ أغسطس 2005 من الفوز بمنصب وزير خارجية ترامب بسبب "شنبه".

بولتون صاحب الوجه المشهور في آسيا الغربية، حيث يعرفه غالبية الناس لإفراطه الشديد في عداء ايران ودعمه الأعمى لإرهاب اسرائيل والمجموعات الارهابية الحاقدة على ايران من قبيل "منافقين خلق".

والغريب في الأمر أن بولتون كان من أوائل المرشحين لتسلم منصب وزير خارجية ترامب عندما فاز الأخير في حملة الإنتخابات الرئاسية، إلا أن المعلومات تؤكد أن "شنبه" جعل ترامب يرفض تعيينه في هذا المنصب!.

حيث أكدت مصادر من داخل فريق ترامب الرئاسي لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن ترامب لم يكن راضيا عن شنب بولتون الشبيه بشنب فراشة ولهذا السبب حرمه من الفوز بمنصب وزير الخارجية الامريكي.