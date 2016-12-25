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رقم الخبر: 183226 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 18:11 الاقسام: محليات  
قائد عسكري: الكثير من الدول ترغب بتدريب ايران لكوادر امن الطيران فيها

قائد عسكري: الكثير من الدول ترغب بتدريب ايران لكوادر امن الطيران فيها

اعتبر قائد وحدة امن الطيران في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كرم علي، امن الطيران جبهة مهمة للحرس الثوري، معلنا بان الكثير من الدول ترغب بان تزودها ايران بخدمات التدريب لامن الطيران.

وفي مراسم اقيمت في مدينة تبريز مركز محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران)، في الذكرى السنوية لتأسيس وحدة امن الطيران في البلاد بامر من الامام الخميني الراحل (رض) وقال، لقد سعى الاعداء دوما للمساس بامن الطيران في البلاد الا انهم لم يفلحوا ابدا في ظل التضحيات التي قدمها الحرس الثوري.
واعتبر مهمة وحدة حماية الطيران بانها تتمثل في حراسة الجمهورية الاسلامية الايرانية برا وجوا واضاف، ان كوادر هذه الوحدة يؤدون مهمتهم ومستعدون للتضحية بارواحهم.
واكد العميد كرم علي بان توفير الامن يفضي الى الاقتدار وان امتلاك القدرة يرسخ اركان البلاد وقال، ان هذا الامن المتوفر يعود الفضل فيه لجهود كوادر امن الطيران.
واكد قائد وحدة امن الطيران في البلاد باننا تمكنا من رصد الاعداء من خلال امتلاك معدات حديثة وتدريب متناسب مع التهديدات ووجود الكوادر البشرية المدربة والمتعلمة واضاف، انه بناء على ذلك تطلب الكثير من دول العالم منا تدريب كوادرها العاملة في مجال امن الطيران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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