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رقم الخبر: 183225 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 18:08 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني: وزارة الامن لديها برامج مكثفة بشأن أمن الفضاء الافتراضي

مسؤول برلماني: وزارة الامن لديها برامج مكثفة بشأن أمن الفضاء الافتراضي

اكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي سيد حسين نقوي حسيني ان وزارة الامن لديها برامج مكثفة فيما يخص الفضاء الافتراضي.

وفي تصريح له بشأن اجتماع اللجنة النيابية مع مساعدي وزارة الامن اضاف نقوي حسيني ان الجمهورية الاسلامية وبشهادة القوى المناوئة والاعداء تعتبر البلد الاكثر امنا بين دول المنطقة؛ الامر الذي توكده جميع المعايير الامنية ايضا.
ونقل المتحدث باسم لجنة الامن النيابية عن مساعد وزير الامن للشؤون الأمنية قوله خلال الاجتماع ان جميع انشطة الجماعات الارهابية والتكفيرية بما فيها داعش تخضع للسيطرة الكاملة؛ موضحا انه تم احباط جميع المحاولات الارهابية لهؤلاء في غرب وشرق وجنوب وجنوب شرقي البلاد.
واضاف ان مساعد وزير الامن للشؤون الامنية اكد ان انشطة باقي الجماعات الارهابية بمافيها جيش العدل ونظيراتها تحت السيطرة التامة وتم وسيتم التصدي بقوة لكافة تحركاتها التي تستهدف امن البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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