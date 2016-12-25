وفي تصريح له بشأن اجتماع اللجنة النيابية مع مساعدي وزارة الامن اضاف نقوي حسيني ان الجمهورية الاسلامية وبشهادة القوى المناوئة والاعداء تعتبر البلد الاكثر امنا بين دول المنطقة؛ الامر الذي توكده جميع المعايير الامنية ايضا.

ونقل المتحدث باسم لجنة الامن النيابية عن مساعد وزير الامن للشؤون الأمنية قوله خلال الاجتماع ان جميع انشطة الجماعات الارهابية والتكفيرية بما فيها داعش تخضع للسيطرة الكاملة؛ موضحا انه تم احباط جميع المحاولات الارهابية لهؤلاء في غرب وشرق وجنوب وجنوب شرقي البلاد.

واضاف ان مساعد وزير الامن للشؤون الامنية اكد ان انشطة باقي الجماعات الارهابية بمافيها جيش العدل ونظيراتها تحت السيطرة التامة وتم وسيتم التصدي بقوة لكافة تحركاتها التي تستهدف امن البلاد.



