وقال حجة الاسلام أحمد مبلغي رئيس الجامعة في المؤتمر الصحفي لانعقاد المؤتمر يوم الأحد أن أحد أهداف المؤتمر هو التعريف الدقيق لتلك المفاهيم الدينية التي تؤدي الى الانحراف الفكري لدعاة العنف.

وأوضح بأن بعض الأفكار والذهنيات تلعب دورا كبيرا في اثارة العنف، وعلى سبيل المثال يمكن الاشارة الى التفسير الخاطئ للهجرة والجهاد، كما أن بعض المفاهيم الدينية والاجتماعية أسيء فهمها لعدم وجود تفسير صحيح، وقد حدثت الكوارث نتيجة الاستغلال السيء لبعض النصوص الدينية، الأمر الذي نشهده في الوقت الراهن.

ورأى أن مسؤولية تبيين هذه المفاهيم تقع في الدرجة الأولى على الحوزات العلمية والجامعات السنية والشيعية، مشيرا الى أن أولوية جامعة المذاهب الاسلامية هي اخراج هذه المفاهيم من محيطها الملوث وتقديم تعاريف دقيقة بشأنها.



