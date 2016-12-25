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رقم الخبر: 183224 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 18:01 الاقسام: محليات  
الاربعاء..عقد مؤتمر مكافحة التطرف بطهران

الاربعاء..عقد مؤتمر مكافحة التطرف بطهران

تعقد جامعة المذاهب الاسلامية في مقرها الرئيسي بالعاصمة طهران الاربعاء القادم مؤتمرا حول مكافحة التطرف.

وقال حجة الاسلام أحمد مبلغي رئيس الجامعة في المؤتمر الصحفي لانعقاد المؤتمر يوم الأحد أن أحد أهداف المؤتمر هو التعريف الدقيق لتلك المفاهيم الدينية التي تؤدي الى الانحراف الفكري لدعاة العنف.
وأوضح بأن بعض الأفكار والذهنيات تلعب دورا كبيرا في اثارة العنف، وعلى سبيل المثال يمكن الاشارة الى التفسير الخاطئ للهجرة والجهاد، كما أن بعض المفاهيم الدينية والاجتماعية أسيء فهمها لعدم وجود تفسير صحيح، وقد حدثت الكوارث نتيجة الاستغلال السيء لبعض النصوص الدينية، الأمر الذي نشهده في الوقت الراهن.
ورأى أن مسؤولية تبيين هذه المفاهيم تقع في الدرجة الأولى على الحوزات العلمية والجامعات السنية والشيعية، مشيرا الى أن أولوية جامعة المذاهب الاسلامية هي اخراج هذه المفاهيم من محيطها الملوث وتقديم تعاريف دقيقة بشأنها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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