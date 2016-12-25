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رقم الخبر: 183223 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 17:53 الاقسام: سياحة  
العراق وجمهورية آذربايجان وعمان يسجلون اكبر منسوب في السياحة الصحية الايرانية

العراق وجمهورية آذربايجان وعمان يسجلون اكبر منسوب في السياحة الصحية الايرانية

قال عضو المجلس التاسيسي، الامين السابق للمجلس الاستراتيجي للسلامة الصحية في ايران محمد بناهي ان دول العراق وعمان و جمهورية آذربايجان سجلت اكبر نسبة من السياح في مجال السياحة الصحية داخل ايران فيما تاتي الدول المطلة على الخليج الفارسي وافغانستان في المراتب التالية.

واضاف بناهي في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، ان ايران تعد من نوادر الدول التي حققت فائضا في مستوى الطلب مقارنة بمستوى العرض في مجال السياحة الصحية.
واكد عضو المجلس التاسيسي للسلامة الصحية في ايران، ان توفر ثلاث مقوّمات اساسية على صعيد التعامل مع العالم بمافيها تاسيس الفرق الطبية وظهور الوكالات التخصصية في مجال السياحة الصحية وتطوير هذا الطراز السياحي خاصة في ظل مطالب دول الجوار، ادى جميع ذلك الى نمو ملحوظ في السياحة الصحية الايرانية.
وفيما اشار الى تاريخ الطب العريق والذي يعود الى 7000 عام في ايران، لفت بناهي الى ان الصحة اخذت بعين في البلاد خلال الـ 150 عاما الاخيرة؛ واضاف، ان السياحة الصحية احتلت مكانة مرموقة وخاصة بعد الثورة الاسلامية في ايران.
وفي ذات السياق، نوّه المسؤول الايراني الى تخصيص 100 مستشفى لاستقبال المرضي من مختلف الجنسيات الاجنبية الى جانب 17 وكالة متخصصة في مجال السياحة الصحية داخل البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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