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رقم الخبر: 183222 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 17:48 الاقسام: محليات  
تعيين حميد محمدي رئيساً بالوكالة لمنظمة الحج والزيارة

تعيين حميد محمدي رئيساً بالوكالة لمنظمة الحج والزيارة

اصدر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي سيد رضا صالحي أميري، قرارا يقضي بتعيين حميد محمدي رئيسا بالوكالة لمنظمة الحج والزيارة.

واعرب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عن أمله بان يتمكن الرئيس بالوكالة لمنظمة الحج والزيارة في ظل التنسيق مع ممثل الولي الفقيه وبالاستفادة من الكوادر الكفوءة وذوي الخبرات في تعزيز وتطوير البرامج المتعلقة بالحج والزيارة وتقديم الخدمات لزوار بيت الله الحرام والعتبات المقدسة.
كما اصدر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي قرارا آخر عين بموجبه الرئيس السابق لمنظمة الحج والزيارة سعيد اوحدي مستشارا له.
وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري قد اصدر قرارا بعد زيارته للعراق بمعية اوحدي خلال مراسم زيارة الاربعين، عين بموجبه سعيد اوحدي مستشارا له في شؤون العراق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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