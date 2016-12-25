اكد وزير العدل الشيخ مصطفى بور محمدي ان الجمهورية الاسلامية تشكل اليوم قطبا لمحاربة الارهابيين وضمان الاستقرار والامن في المنطقة.

واضاف بور محمدي خلال اللقاء مع رئيس لجنة التحقيق والتفتيش العام في جمهورية ارمينيا آقوان هوسبيان في مقر وزارة العدل بطهران يوم الاحد، قائلا ان السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها الجمهورية الاسلامية تكمن في توظيف كافة طاقاتها لارساء السلام والاستقرار على صعيد المنطقة؛ مضيفا ان مواصلة هذه السياسة الاستراتيجية تتم بكل جدية في البلاد.

واعرب وزير العدل عن اسفه من ان الدول التي كانت تدعي بأنها مركزا للسلام مثل اوروبا اصبح امنها متزعزعا اليوم؛ مضيفا ان المنطقة اصبحت اليوم بؤرة للارهاب والمواجهات لكن الجمهورية الاسلامية وبفضل الله تنعم بوضع امني جيد.

وتابع : لقد اعلنت ايران ومنذ البدء وبكل صدق وعزم بانها تعارض الحروب والارهاب وتقوم على اساسه بمكافحة الارهابيين والتصدي لانشطتهم.

وقال بور محمدي ان الجمهورية الاسلامية وخلافا للشائعات التي يروجها الاعداء حول مساندة الارهاب، تمكنت اليوم من فضح الجهات الحقيقية التي تقدم الدعم للارهابيين وايضا الجهات التي تحاربهم بصدق؛ مشددا على ان ايران تشكل قطبا لمحاربة الارهابيين وارساء الامن والاستقرار في المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحه خلال اللقاء مع المسؤول الارميني، لفت وزير العدل الايراني الى العلاقات الجيدة التي تجمع بين طهران ويريفان؛ مؤكدا ان الارمن يحظون بمكانة جيدة في المجتمع الايراني ويعتبرون مواطنين اعزاء ومكرمين في ايران .

وفيما اعرب عن ارتياحه من تنفيذ قانون الغاء التاشيرات بين البلدين؛ اكد بور محمدي ان القرار الصادر عن الحكومة الارمينية يشكل خطوة كبيرة في هذا الجانب.

ونوه وزير العدل الايراني الى زيارة الرئيس روحاني الاخيرة الى يريفان، قائلا ان البلدين ايران وارمينيا تجمعهما اواصر تعاون جيدة في مرحلتي ما قبل وبعد الاستقلال وتاسيس النظام الجمهوري في هذا البلد.

وحول تعاون الجانبين في مجال تبادل المدانين، اشار بور محمدي الى اعتماد القانون الخاص بهذا الامر من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران؛ لافتا في الوقت نفسه الى مبادلة 10 مدانين بين البلدين خلال العام الحالي فضلا عن مبادلة 13 مدانا في العام الماضي و19 اخرين خلال العالم الذي سبقه.



