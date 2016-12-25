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رقم الخبر: 183220 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 17:35 الاقسام: عربيات  
ميشال عون يعتزم السفر إلى السعودية الشهر المقبل

ميشال عون يعتزم السفر إلى السعودية الشهر المقبل

أعلنت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء اللبناني أن الرئيس اللبناني ميشال عون يعتزم السفر إلى الرياض ليجري لقاءات مع المسؤولين السعوديين .

وأفادت قناة "الميادين" أن الرئيس اللبناني ميشال عون يتطلع إلى السفر للسعودية في المستقبل القريب .

في سياق متصل، أعلنت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء اللبناني أن الرئيس اللبناني ميشال عون يعتزم السفر إلى السعودية ليجري لقاءات مع المسؤولين السعوديين .

وکان قد حمل الأمير فيصل في وقت سابق رسالتين لعون من الملك السعودي، حسبما ذكر في تصريحات للصحافيين "الأولى تحمل التحية والتهاني لاختيار وانتخابه رئيساً لجمهورية لبنان، أما الرسالة الثانية فهي تقديم الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة السعودية في أقرب فرصة ممكنة".

وأكد عون أنه سيلبي هذه الدعوة فور الانتهاء من تشكيل الحكومة.

 
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