اعلن امين لجنة تطوير البايوتكنولوجيا في المعاونية العلمية برئاسة الجمهورية الايرانية مصطفى قانعي عن دخول عقاقير طبية جديدة مصنعة وفق تقنية البايوتكنولوجيا الى الاسواق في غضون 5 اعوام.

وقال قانعي، ان 95 بالمئة من العقاقير الطبية التي تحتاجها ايران يتم تصنيعها محليا وما لا يزيد على 5 بالمئة منها والتي يتطلب انتاجها تقنيات متقدمة يتم استيرادها من الخارج.

واضاف، ان 20 عقارا طبيا يتم انتاجها وفق تقنية البايوتكنولوجيا متوفرة في الاسواق الايرانية وسيتم اضافة عقاقير جديدة وفق هذه التقنية في غضون الاعوام الخمسة المقبلة.

وتابع: ان انتاج ادوية البايوتكنولوجيا في البلاد يدر ارباحا هائلة حيث ان البلدان الاخرى احرزت تقدما لافتا في هذا الحقل كما ان ايران لديها طاقات كبيرة لانتاج المزيد من هذه العقاقير الطبية.

ولفت الى ان شركات انتاج الادوية الايرانية قد منحت تراخيص لانتاج 20 عقارا جديدا حيث ان دخول المنتجات الجديدة سيرفع من حصة الانتاج الداخلي في هذا المجال.

واعرب عن امله بارتفاع مرتبة ايران في آسيا الى الاولى او الثانية في مجال الادوية البايوتكنولوجي بفضل تنفيذ هذا المشروع في غضون الاعوام الثلاثة او الخمسة المقبلة.