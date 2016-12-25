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رقم الخبر: 183218 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 17:21 الاقسام: محليات  
عبداللهيان يهنئ سفراء البلدان المسيحية بذكرى ميلاد السيد المسيح

عبداللهيان يهنئ سفراء البلدان المسيحية بذكرى ميلاد السيد المسيح

هنّأ مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان سفراء البلدان المسيحية في طهران بذكرى ميلاد السيد المسيح(ع) وبدء العام الميلادي الجديد.

وفي رسالة وجهها حسين اميرعبداللهيان يوم الاحد الى السفراء والبعثات الدبلوماسية المسيحية المعتمدين لدى طهران هنأ بذكرى ميلاد النبي عيسى المسيح(ع) البشير بالرحمة الالهية الواسعة وبدء عام 2017.

وقال ان العام الميلادي الجديد يبدأ فيما يرتفع صوت السلام والاخوة والعدالة والحق لهذا النبي الكبير كالصرخات السماوية التي اطلقها الانبياء الآخرين في التاريخ.

وهنأ جميع اتباع الديانة المسيحية واعرب عن امله بالصحة والموفقية في انجاز المسؤوليات التي يضطلع بتنفيذها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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