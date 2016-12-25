استطاع فريق استقلال طهران أن يتعادل في الوقت القاتل بهدف رائع من ضربة رأس جميلة عن طريق اللاعب الشاب بهنام برازي رفعها له عرضية المهاجم كاوه رضائي.

ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري الايراني الممتاز

فعلى ملعب نقش جهان في اصفهان تقابل الأزرق الطهراني بنظيره سباهان اصفهان.

وقد شهد الشوط الاول تعادلا في الاداء والنتيجة، إلا في بعض الدقائق التي تفوق خلالها فريق استقلال، الضيوف، على مضيفه فريق سباهان لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وعند منتصف الشوط الثاني تقريباً سجل أصحاب الأرض هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب جلال الدين علي محمدي.

وفي الوقت البدل الضائع تمكن فريق استقلال من فرض التعادل بضربة رأس جميلة عن طريق اللاعب بهنام برازي.

ومن نتائج المرحلة 15 الأخرى:

تراكتورسازي – نفت طهران: 2 – صفر