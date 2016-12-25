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رقم الخبر: 183215 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 17:14 الاقسام: عربيات  
محكمة كويتية تؤيد إلغاء سحب الجنسية من إعلامي معارض

محكمة كويتية تؤيد إلغاء سحب الجنسية من إعلامي معارض

أيدت محكمة الاستئناف كويتية، اليوم الأحد، إلغاء قرار سابق اتخذته الحكومة عام 2014 بسحب الجنسية من مواطن كويتي وأولاده بدعوى "المصحلة العامة"، بحسب مصدر قانوني.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الحميدي السبيعي، محامي المواطن أحمد جبر الشمري، الذي أيدت المحكمة إلغاء سحب جنسيته: "الحمد لله الاستئناف الإدارية تؤيد حكم أول درجة وتلغي سحب جنسية موكلي".

وبحسب السبيعي، رفضت المحكمة دفاع الحكومة لأن الأخيرة "لم تقدم أسباب السحب".

غير أنه بيّن بأن بإمكان الحكومة الطعن أمام محكمة التمييز الكويتية.

وفي 21 يوليو/ تموز 2014، قررت محكمة كويتية سحب الجنسية من الشمري صاحب قناة “اليوم” الفضائية وصحيفة “عالم اليوم” المعارضتين اللتين أغلقتا لاحقا، لدواعي “المصلحة العامة”.

وقضت المحكمة الإدارية في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بإلغاء قرار الحكومة سحب جنسية الجبر وأسرته، وقال السبيعي آنذاك، "الحكم مشمول بالنفاذ الفوري لصالح الشمري وأولاده، ودفع تعويض مؤقت قيمته 5 آلاف دينار كويتي (15.5 ألف دولار)".

ورأت المحكمة الإدارية في حكمها، بحسب ما ورد في نصه، أن "جنسية الشمري بصفة أصلية وليس متجنسًا، وبالتالي المادة 13 من قانون الجنسية، والمتعلقة بسحب الجنسية من المتجنسين، لا تنطبق عليه".

 
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