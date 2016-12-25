وقال اندروز في تصريح له بهذا الشان، ان اكثر من 50 باخرة ايرانية تخضع لخدمات التامين لدي نادي ميوتشفال النرويجي الدولي؛ مؤكدا انه يتطلع الي عودة المدراء الايرانيين الي مجلس ادارة النادي ايضا.

وتابع، ان قسما كبيرا من الاسطول البحري الايراني يستفيد حاليا من استئناف التعامل مع نادي ميوتشيفال استيمشيب.

و وقعت ايران خلال زيارة الوفد النرويجي في اب /اغسطس الماضي الي طهران، وقعت مذكرة تفاهم مع نادي ميوتشيفال استيمشيب الدولي النرويجي تنص علي تعاون الجانبين في مجال التامين البحري.