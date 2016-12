وبحسب "روسيا اليوم" فقد كانت على متن الطائرة المنكوبة الناشطة الحقوقية يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم "الدكتورة ليزا" الحاصلة على جائزة حكومية تكريما لنجاحاتها في مجال الأعمال الخيرية والدفاع عن حقوق الإنسان وكانت تحمل معها على متن الطائرة المنكوبة أدوية لمستشفى جامعي في مدينة اللاذقية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة ليزا، مديرة منظمة "المساعدة العادلة"، اشتهرت بتنظيمها مناوبات تطوعية لمساعدة المشردين في شوارع موسكو.

وبعد بداية النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا، بدأت الدكتورة ليزا، بالقيام بزيارات مكوكية إلى منطقة النزاع، لتصطحب معها إلى موسكو أطفالا مصابين ومرضى.



آخر صورة لطائرة "تو-154" قبل إقلاعها من مطار سوتشي، بعدسة يفغيني تولستوف من الفريق الصحفي لقناة "إن تي في"

