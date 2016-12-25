أعلن رئيس الأمانة العامة للجنة التنمية في شواطئ مكران عن إقامة ملتقى دولياً حول الفرص الاستثمارية والتنموية لشواطئ مكران خلال يومي 23 و24 من كانون الثاني/ يناير القادم في منطقة جابهار الحرة (جنوب ايران).

وفي معرض الإشارة الى تفاصيل الملتقى، قال ايرج تاج الدين، في تصريح له أمس الأحد: ان إقامة الملتقى يأتي في سياق تعليمات قائد الثورة الاسلامية بشأن تطوير شواطئ مكران والاهتمام الجاد الذي توليه الحكومة الايرانية في هذا الخصوص، حيث تم تأسيس لجنة تطوير شواطئ مكران برئاسة الناب الأول لرئيس الجمهورية ومبادرة الوزارات والمؤسسات التنفيذية الى تحديد المشاريع التنموية الخاصة في هذه المنطقة.

وتابع تاج الدين قائلاً: الهدف من إقامة الملتقى الدولي لتطوير شواطئ مكران يكمن في اطلاع المستثمرين المحليين والأجانب على الفرص الاستثمارية المحددة من قبل الوزارات والمؤسسات التنفيذية في المنطقة، وبالتالي إبرام اتفاقيات التعاون للتسريع في الإجراءات الخاصة بمشاريع منطقة مكران الجنوبية.

وفيما أكد مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين الايرانيين في هذا الملتقى الدولي، لفت تاج الدين الى أهم محاوره التخصصية في سياق التعريف بالفرص الاستثمارية بمختلف المجالات المالية والاقتصادية لدى منطقة جابهار الحرة ومنها النفط والغاز والثروة السمكية والزراعية والصناعة والمناجم والسياحة والشحن والنقل والموانئ وإعمار المدن والصناعات البتروكيماوية والماء والكهرباء وغيرها من الحقول ذات الصلة، متطلعاً الى مشاركة واسعة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.