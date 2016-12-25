وقال ميرحسن موسوي، في تصريح أدلى به يوم السبت: ان هذا القطار سيتم تسييره اعتباراً من يوم الخميس المقبل 29 كانون الثاني/ ديسمبر من محطة نخجوان بجمهورية آذربايجان عند الساعة 30ر10 صباحاً بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين. وأضاف: ان الرحلة بين نخجوان ومشهد تمتد لمسافة 1858 كيلومتراً، فيما تبلغ سعر التذكرة 158 ألف تومان وعربات القطار تابعة لجمهورية آذربايجان. وتابع: ان برمجة رحلات القطار تم تحديدها لرحلة واحدة أو رحلتين أسبوعيا، إلا أن ارتفاع الطلب عليه سيزيد من عدد الرحلات أيضاً.

ولفت موسوي الى أنه بالنظر لنسبة المسافرين الأكبر هي من مدينة نخجوان لذلك بدأت عملية بيع التذاكر منذ يوم السبت في نخجوان عبر الانترنت، كما يتم بيع التذاكر في طهران وتبريز أيضاً. ونوه الى أن القطار يبدأ رحلته من مدينة جلفا الايرانية الحدودية ومن ثم يمر بمدن تبريز وزنجان وشاهرود ومنها الى مدينة مشهد المحطة الأخيرة.