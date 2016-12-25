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رقم الخبر: 183211 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
تسيير قطارات بين مشهد الإيرانية ونخجوان في جمهورية آذربايجان

تسيير قطارات بين مشهد الإيرانية ونخجوان في جمهورية آذربايجان

أعلن مساعد مدير مؤسسة سكك الحديد الايرانية عن تسيير رحلات بالقطار بين مدينتي مشهد (شمال شرق ايران) ومدينة نخجوان التابعة لجمهورية آذربايجان.

وقال ميرحسن موسوي، في تصريح أدلى به يوم السبت: ان هذا القطار سيتم تسييره اعتباراً من يوم الخميس المقبل 29 كانون الثاني/ ديسمبر من محطة نخجوان بجمهورية آذربايجان عند الساعة 30ر10 صباحاً بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين. وأضاف: ان الرحلة بين نخجوان ومشهد تمتد لمسافة 1858 كيلومتراً، فيما تبلغ سعر التذكرة 158 ألف تومان وعربات القطار تابعة لجمهورية آذربايجان. وتابع: ان برمجة رحلات القطار تم تحديدها لرحلة واحدة أو رحلتين أسبوعيا، إلا أن ارتفاع الطلب عليه سيزيد من عدد الرحلات أيضاً.

ولفت موسوي الى أنه بالنظر لنسبة المسافرين الأكبر هي من مدينة نخجوان لذلك بدأت عملية بيع التذاكر منذ يوم السبت في نخجوان عبر الانترنت، كما يتم بيع التذاكر في طهران وتبريز أيضاً. ونوه الى أن القطار يبدأ رحلته من مدينة جلفا الايرانية الحدودية ومن ثم يمر بمدن تبريز وزنجان وشاهرود ومنها الى مدينة مشهد المحطة الأخيرة.

 
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