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رقم الخبر: 183210 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: تنشيط قطاع الإنتاج والصناعة من أولويات الحكومة
مجتمعاً برؤساء دور الصناعة والتعدين بمحافظات البلاد

جهانغيري: تنشيط قطاع الإنتاج والصناعة من أولويات الحكومة

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية ان تنشيط قطاع الإنتاج والصناعة في البلاد يعد من الأولويات الهامة للحكومة والتي تتابع هذا الأمر بشكل جاد لتوفر أرضية مناسبة للناشطين في هذا القطاع.

ولدى اجتماعه مساء السبت برؤساء دور الصناعة والتعدين بمختلف محافظات ايران، قال اسحاق جهانغيري: ان الحكومة تتابع أيضاً موضوع استمرار الوحدات الإنتاجية والصناعية في البلاد لفعاليتها بكل نشاط. ورأى ان دور الصناعة والتعدين في البلاد تمثل اللسان الناطق للصناعيين والناشطين في قطاع التعدين، وقال: ان الحكومة ترحب بتسلم وجهات النظر والآراء التخصصية والمدروسة لأعضاء دور الصناعة والتعدين، واقتراحاتهم البناءة، وترغب بالاستفادة من الآراء هذه في اتخاذ القرارات.

وخلال الاجتماع، شرح رؤساء دور الصناعة والتعدين أهم هواجسهم ومخاوفهم بشأن ضرورة رفع المشكلات التي يواجهها قطاع الصناعة والتعدين وأيضاً إزالة عقبات الإنتاج، وقدموا مقترحات لتحسين وضع هذا القطاع.

 
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