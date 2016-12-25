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رقم الخبر: 183209 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 16:59 الاقسام: اقتصاد  
إعتماد مشاريع للإستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 9 مليارات دولار في البلاد
خلال 9 أشهر

إعتماد مشاريع للإستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 9 مليارات دولار في البلاد

أعلن مسؤول بمنظمة الاستثمار الخارجي والدعم الفني للاقتصاد الايراني، عن اعتماد مشاريع للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 9 مليارات دولار في 9 شهور، خلال الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 20 ديسمبر/ كانون الثاني 2016.

وأكد أحمد جمالي ان المنظمة أبرمت اتفاقيات ثنائية تحفيزية وداعمة للاستثمار الأجنبي مع عدة دول بهدف تهيئة الأرضية القانونية والمؤسساتية للنشاط الاستثماري. وأشار مدير عام الاستثمارات الأجنبية بمنظمة الاستثمار الخارجي والمساعدات الفنية للاقتصاد الايراني، الى توقيع اتفاقيات مع العراق واليابان وتنزانيا وسلوفاكيا خلال شهر (آذر) الايراني المنتهي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأوضح جمالي بأن ثمة عملية تفاوضية مع 4 بلدان تجري حالياً وتمضي بحسب الإجراءات القانونية ومنها التشيك ولوكسمبورغ وهونغ كونغ والمكسيك. ولفت الى اعتماد 94 مشروعاً للاستثمار الأجنبي بقيمة 9 مليارات دولار خلال فترة 20 مارس/ آذار - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بنمو بلغ الضعف على أساس سنوي. وبيّن جمالي بأن مشاريع الاستثمار الأجنبي شملت قطاعات الكهرباء والخدمات والصناعة والزراعة.

 
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