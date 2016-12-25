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رقم الخبر: 183208 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
تقرير أمريكي: زيادة إنتاج النفط الإيراني بنسبة 19%

تقرير أمريكي: زيادة إنتاج النفط الإيراني بنسبة 19%

أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريراً حول إنتاج النفط في العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مشيرة إلى ارتفاع إنتاج النفط الايراني نحو 19%.

وتناولت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقريرها الأخير، إحصائيات إنتاج مصادر الطاقة في العالم في عدد من الدول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وأشار التقرير إلى أن إنتاج النفط في ايران ارتفع خلال هذه الأشهر نحو 8ر18% بمعدل 3 ملايين و92 ألف برميل في اليوم. مضيفاً: ان إنتاج مكثفات الغاز وصلت في شهر أيلول الماضي إلى 4 ملايين و170 ألف برميل في اليوم، أي بمعدل نحو 870 ألف برميل بالمقارنة مع سنة 2015.

واعتبر هذا التقرير الرسمي ان إنتاج النفط في ايران في شهر أيلول سجل أعلى مستوياته منذ عام 1980. كما أشار إلى أن ايران ترغب في زيادة إنتاج نفطها نحو 5 ملايين برميل يومياً خلال عام أو ثلاثة أعوام، أي بزيادة مقدارها مليون و300 ألف برميل في اليوم مقارنة بعام 2010.

 
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