وأعلن رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، إنه بحث مع القنصل الايراني في المحافظة أحمد سياهبوش، إطار التحرك الدبلوماسي وتنشيط العلاقات التجارية وتفعيل الجوانب الاقتصادية بين البصرة وإيران، ودعوة الشركات الإيرانية المتخصصة في مجال النفط والغاز للدخول إلى البصرة والاستثمار في القطاع النفطي، إضافة إلى إمكانية إقامة لقاءات وندوات وورش عمل بين القطاع الخاص البصري والإيراني لتبادل الخبرات وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين.

كما أشار الفارس إلى التباحث مع القنصل بشأن ملف المنطقة الحرة وتطوير منفذ الشلامجة الحدودي وإقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية على أرض المحافظة، مردفاً ان (المحافظة بشكل عام بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي خصوصاً في القضايا الاستشارية وتشريع القوانين والأنظمة، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للمدن الإيرانية التي تتشابه إلى حد كبير مع محافظة البصرة).

ونوه بأن (الحكومة المحلية تتطلع إلى تعاون اكبر مع إيران باعتبارها من الدول المجاورة للبصرة وترتبط معها بعلاقات ومصالح تجارية واقتصادية واسعة).

وفي الختام، أوضح الفارس أن (القنصل الإيراني أبدى رغبة كبيرة للتعاون مع الحكومة المحلية وتقديم المساعدة الممكنة في جميع القضايا التي طرحت خلال اللقاء).