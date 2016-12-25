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رقم الخبر: 183206 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 16:55 الاقسام: اقتصاد  
وفد صيني يتفقد منطقة ماهشهر الإقتصادية البتروكيماوية
بحثاً عن فرص الإستثمار

وفد صيني يتفقد منطقة ماهشهر الإقتصادية البتروكيماوية

تفقد وفد من المستثمرين الصينيين منطقة (ماهشهر) الإقتصادية البتروكيماوية بمحافظة خوزستان (جنوب ايران) بهدف تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين.

وزار الوفد الصيني منطقة ماهشهر الخاصة للبحث عن القدرات والفرص الإستثمارية المتوفرة في هذه المنطقة. وتفقد خبراء البلدين هذه المنطقة وتبادلوا وجهات النظر بشأن الطاقات المتوفرة في المنطقة لتوظيف الإستثمارات فيها. كما زار الوفد بعد التعرف التمهيدي على قطب صناعة البتروكيماويات الايرانية، عدد من الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات وإدارة الموانئ والتفقد الميداني.

 
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