وزار الوفد الصيني منطقة ماهشهر الخاصة للبحث عن القدرات والفرص الإستثمارية المتوفرة في هذه المنطقة. وتفقد خبراء البلدين هذه المنطقة وتبادلوا وجهات النظر بشأن الطاقات المتوفرة في المنطقة لتوظيف الإستثمارات فيها. كما زار الوفد بعد التعرف التمهيدي على قطب صناعة البتروكيماويات الايرانية، عدد من الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات وإدارة الموانئ والتفقد الميداني.