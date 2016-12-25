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رقم الخبر: 183203 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 16:18 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تعزي روسيا في ضحايا حادث تحطم الطائرة

الخارجية الايرانية تعزي روسيا في ضحايا حادث تحطم الطائرة

عبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، عن مواساته لروسيا حكومة وشعبا في ضحايا حادث تحطم الطائرة.

وأعرب قاسمي اليوم الاحد عن أسفه البالغ لحادث تحطم طائرة الركاب من طراز 'تو-154' الروسية في البحر الاسود، ومصرع أكثر من 90 راكبا كانوا علي متنها، مقدما التعازي لروسيا حكومة وشعبا ولذوي الضحايا.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد، العثور علي أجزاء من حطام طائرة ركاب من طراز 'تو-154' كانت تقل علي متنها 91 شخصا.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي، أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة علي إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل علي متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلي قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين، مستطردة أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بحرا وجوا بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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