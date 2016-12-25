وفي تغريدة نشرها ظريف على حسابه الشخصي في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هنأ فيها بحلول ذكرى مولد السيد عيسى المسيح(ع).

واعرب محمد جواد ظريف عن امله في ان يترافق عيد الميلاد في هذا العام بالبهجة والمسرة وان يكون العام الجديد 2017 مفعما بالسلام لكل العالم الذي يعاني من الاضطرابات.

واورد ظريف في رسالته الآيات 20 الى 23 من سورة مريم في القرآن الكريم.

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿20﴾

قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿21﴾

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿22﴾

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴿23﴾



