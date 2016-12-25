وجاء في بيان صدر عن وزير الأمن بالمناسبة اليوم الاحد، 'ابارك لكافة المواطنين المسيحيين الاعزاء وباقي اتباع رسول السلام والمحبة في ارجاء العالم بمولد السيد المسيح(ع)'.

واكد حجة الاسلام علوي في بيانه، ان النبي عيسى المسيح(ع) يجسد الشخصية المركزية لدى الديانة المسيحية كما يعتبر احد الانبياء الالهيين في الشريعة الاسلامية؛ معربا عن امله بان يكون العام الميلادي الجديد مبشرا بالخير والسلامة للجميع.