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|رقم الخبر: 183200
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016
|الوقت: 15:31
|الاقسام: محليات
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وزير الأمن يهنئ المسيحيين في ايران والعالم بمولد السيد المسيح(ع)
هنأ وزير الأمن حجة الاسلام 'سيد محمود علوي' المواطنين الايرانيين من اتباع الديانة المسيحية وباقي المسيحيين في العالم بمناسبة حلول الذكرى السنوية لميلاد السيد المسيح(ع).
وجاء في بيان صدر عن وزير الأمن بالمناسبة اليوم الاحد، 'ابارك لكافة المواطنين المسيحيين الاعزاء وباقي اتباع رسول السلام والمحبة في ارجاء العالم بمولد السيد المسيح(ع)'.
واكد حجة الاسلام علوي في بيانه، ان النبي عيسى المسيح(ع) يجسد الشخصية المركزية لدى الديانة المسيحية كما يعتبر احد الانبياء الالهيين في الشريعة الاسلامية؛ معربا عن امله بان يكون العام الميلادي الجديد مبشرا بالخير والسلامة للجميع.
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