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|رقم الخبر: 183199
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016
|الوقت: 15:32
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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«فيتامين ب 9» يخفف آثار قلة التعرض للشمس في الشتاء
أوضحت طبيبة الطب الطبيعي الفرنسية وخبيرة التغذية كريستين كالفيه ان «فيتامين ب 9» يخفف من الآثار السيئة لنقص الضوء وأشعة الشمس لقصر فترات النهار في فصل الشتاء، وهو ما يسبب الاكتئاب الموسمي، مما يستلزم معه ضرورة تناول جرعات من الفيتامين المعزز لكفاءة الأعصاب الناقلة المنظمة للحالة المزاجية والحالة النفسية.
وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى تواجد «فيتامين-ب 9» في الخضراوات الورقية مثل السبانخ، الكرنب، بذور الكتان الغنية أيضا بالاوميغا 3 و9 .. لافتة إلى أنه يفضل طحن بذور الكتان قبل نقعها في الماء وتناولها للاستفادة القصوى للجسم منها.
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