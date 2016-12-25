«فيتامين ب 9» يخفف آثار قلة التعرض للشمس في الشتاء أوضحت طبيبة الطب الطبيعي الفرنسية وخبيرة التغذية كريستين كالفيه ان «فيتامين ب 9» يخفف من الآثار السيئة لنقص الضوء وأشعة الشمس لقصر فترات النهار في فصل الشتاء، وهو ما يسبب الاكتئاب الموسمي، مما يستلزم معه ضرورة تناول جرعات من الفيتامين المعزز لكفاءة الأعصاب الناقلة المنظمة للحالة المزاجية والحالة النفسية.