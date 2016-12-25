  • الأحد ٢٥ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الأحد , ديسمبر 25, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183199 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 15:32 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
«فيتامين ب 9» يخفف آثار قلة التعرض للشمس في الشتاء

«فيتامين ب 9» يخفف آثار قلة التعرض للشمس في الشتاء

أوضحت طبيبة الطب الطبيعي الفرنسية وخبيرة التغذية كريستين كالفيه ان «فيتامين ب 9» يخفف من الآثار السيئة لنقص الضوء وأشعة الشمس لقصر فترات النهار في فصل الشتاء، وهو ما يسبب الاكتئاب الموسمي، مما يستلزم معه ضرورة تناول جرعات من الفيتامين المعزز لكفاءة الأعصاب الناقلة المنظمة للحالة المزاجية والحالة النفسية.

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى تواجد «فيتامين-ب 9» في الخضراوات الورقية مثل السبانخ، الكرنب، بذور الكتان الغنية أيضا بالاوميغا 3 و9 .. لافتة إلى أنه يفضل طحن بذور الكتان قبل نقعها في الماء وتناولها للاستفادة القصوى للجسم منها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1471 sec