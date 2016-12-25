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رقم الخبر: 183198 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 15:12 الاقسام: محليات  
وزير الثقافة والارشاد: نأمل بأن يسود الأمن في بلدان العالم والود بين كافة المجتمعات والشعوب
مهنئاً نظرائه في الدول المسيحية بالسنة الميلادية الجديدة

وزير الثقافة والارشاد: نأمل بأن يسود الأمن في بلدان العالم والود بين كافة المجتمعات والشعوب

ارسل وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني برقيات تهنئة الى وزراء الثقافة في الدول المسيحية بمناسبة ولادة النبي عيسى عليه السلام والسنة الميلادية 2017 الجديدة.

وأعرب سيد رضا صالحي أميري عن أمله بأن يسود الأمن في بلدان العالم والود بين كافة المجتمعات والشعوب.

ومما جاء في برقياته لوزراء الثقافة، اطلق كتابنا السماوي نحن المسلمون على النبي عيسى عليه السلام صفة (روح الله) لتبيين منزلته وشأنه، كما أن احدى سور القرآن الكريم هي سورة مريم، مما يشير الى وجود جذور ثقافية مشتركة وتعاليم تدعو الى الاخلاق والفضائل.

وشدد علي أن العالم احوج ما يكون اليوم الى تطبيق تعاليم الانبياء التي تدعو الى التسامح والسلام والود والخير والمحبة.

وأعرب عن اسفه لسيادة الفوضى والعنف والتطرف في العالم مما يعكس صورة قبيحة عن حياة البشرية، بينما الارهابيون ينسبون جرائمهم الى الدين والتعاليم الدينية، في الوقت الذي تدعو فيه الاديان السماوية ومن بينها الاسلام الى الاخلاق والسلام والتعايش السلمي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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