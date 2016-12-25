بحيرتا «سراندون» و«بالندون» تجاوران قرية «سيد محله» التي تقع على مسافة 25 كم من مدينة ساري وإلى جهة مدينة بابلسر وتبلغ مساحتهما الإجمالية 30 هكتاراً ومتوسط عمق مياههما متر واحد،

والمياه تتراكم فيها بشكل أكبر في فصلي الخريف والشتاء نظراً لغزارة الأمطار وقلة استخدامها في إرواء الأراضي الزراعية المجاورة، حيث تنتشر حولهما مزارع الأزر الخضراء مما أضفى عليهما طلاوة وجمالاً.

هناك العديد من الحيوانات البرية والطيور التي تستوطن هاتين البحيرتين نظراً لعذوبة مياههما وكثافة مساحاتهما الخضراء لذلك تقصدها سنوياً أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة ولا سيما الأوز والبط بمختلف الأنواع.