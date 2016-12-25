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رقم الخبر: 183194 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 14:59 الاقسام: منوعات  
جنين يمزق رحم والدته ويخرج قدميه!

جنين يمزق رحم والدته ويخرج قدميه!

فوجئ طبيب فرنسي عندما بان زوجاً من الأرجل يتدليان خارج رحم مريضته الحامل.

عندما اكتشف طبيب الولادة في المركز الطبي لجامعة (أنجيه)، بيير إيمانويل بويه ذلك، كانت ردة فعله الأولى هي سؤال زملائه ليتأكد من تشخيصه.

وقال بويه أن مثل هذه الحالة نادرة جداً، إذ توجد منها 26 حالة مسجلة فقط في تاريخ طب الولادة.

واجرى بويه الفحص على جنين المرأة باستخدام تصوير الرنين المغناطيسي، وأكد أن (رجلي الجنين لم تتسبب في الفتق)، مضيفا: (من المحتمل أن تكون الندوب نتيجة الولادات القيصرية الـ5 التي أجرتها المرأة سابقاً، أدت إلى التمزق).

وأضاف: (بقيت أجزاء من الرحم متيبسة، بدلاً من أن تتضخم في الحجم خلال الحمل الأخير، ما أدى إلى تمزق جدار الرحم بطول بوصة، إذ لم يعد قادراً على التمدد).

وغالباً ما يتسبب التمزق في جدار الرحم إلى نزيف داخلي، إلا أن المريضة لم تظهر عليها أي أعراض، وذلك لأن رجلي الجنين سدتا التمزق، ما منع فقدان الدم، ولكن بويه لم يخف قلقه على الأم، إذ أنه من الممكن أن يتمزق رحمها بالكامل مؤدياً إلى نزيف داخلي، وفي الوقت ذاته، كانت هناك مخاطرة شديدة بالولادة قبل الميعاد، لذا اقترح على الزوجين أن يجهضا ابنهما بعد 22 أسبوعاً من الحمل، الأمر الذي رفضه الوالدان بشدة.

وُلد الطفل ولادة قيصرية، بعد 8 اسابيع وكان سليماً، ويبلغ عمره الآن 6 أشهر وهو حي وطبيعي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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