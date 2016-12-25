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رقم الخبر: 183192 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 14:58 الاقسام: منوعات  
عامل يخرج في منتصف الليل يومياً ومعه (أكياس).. الذي يفعله بها سيفاجئكم!

عامل يخرج في منتصف الليل يومياً ومعه (أكياس).. الذي يفعله بها سيفاجئكم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تصرف مؤثر يقوم به أحد عمال مطعم كل يوم بعد إغلاق المطعم، فيه رحمة بالحيوانات.

وكشف المقطع الذي صوره ونشره أحد المواطنين، عن خروج العامل كل يوم من المطعم حوالى الساعة الثانية صباحاً، ليسير لمسافة حتى يصل لمكان تتجمع فيه القطط الجائعة منتظرة، ليقوم بإطعامها الدجاج المتبقي في المطعم الذي يعمل به.

وسأل المواطن مصور المقطع العامل لماذا يقوم بهذا العمل في البرد القارس، فرد بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهذه الحيوانات والرحمة بها، موضحاً أنه يفعل ذلك كل يوم.

وحصل تصرف العامل تجاه القطط على إشادة واسعة من متابعي المقطع، داعين له بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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