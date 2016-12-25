أظهرت التحليلات الأخيرة أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الأولى للربع الـ 11 على التوالي (السنة الثالثة) بأسرع إنترنت في العالم.

بلغ متوسط سرعة الإنترنت في كوريا الجنوبية 26.3 ميغابايت في الثانية خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتكون الدولة الوحيدة مع سرعة أكثر من 25 ميغابايت في الثانية، وتحتل المرتبة الأولى عالميا للربع الـ 11 على التوالي، وفقا لتقرير صادر عن شركة Akamai Korea المتخصصة بشبكة توصيل المحتوى والخدمات السحابية. وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية بسرعة 20.1 ميغابايت في الثانية، وتليها النرويج مع سرعة 20 ميغابايت في الثانية.

وبلغ متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت في العالم 6.3 ميغابايت في الثانية في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 21% عن الربع نفسه من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن كوريا الجنوبية جاءت في المركز الأول من حيث نسبة توزيع الإنترنت ذي النطاق العريض بسرعات 10 ميغابايت في الثانية، و15 ميغابايت في الثانية، و25 ميغابايت في الثانية.