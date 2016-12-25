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|رقم الخبر: 183150
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016
|الوقت: 11:59
|الاقسام: دوليات
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الطائرة "تو-154" وقعت في البحر الأسود بعد 7 دقائق من إقلاعها
أكد مصدر أمني لوكالة "نوفوستي" أن الطائرة تو-154 التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وقعت في البحر الأسود بعد سبعة دقائق من إقلاعها، على بعد 5 كلم عن الشاطئ بالقرب من أنابا.
أفادت الوفاق وقال المصدر: " تؤكد المعلومات أن الطائرة تو-154 وقعت في البحر، بعد سبعة دقائق من إقلاعها، على بعد خمسة كلم عن الشاطئ، وبعمق يتراوح بين 50 و 100 متراً بالقرب من أنابا". واكد المصدر الدكتورة ليزا ومدير إدارة الثقافة في وزارة الدفاع كانا على متن الطائرة المنكوبة.
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