الطائرة "تو-154" وقعت في البحر الأسود بعد 7 دقائق من إقلاعها أكد مصدر أمني لوكالة "نوفوستي" أن الطائرة تو-154 التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وقعت في البحر الأسود بعد سبعة دقائق من إقلاعها، على بعد 5 كلم عن الشاطئ بالقرب من أنابا.