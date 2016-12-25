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|رقم الخبر: 183148
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016
|الوقت: 11:48
|الاقسام: دوليات
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العثور على جثة أحد ركاب الطائرة المنكوبة على بعد 6 كلم عن الشاطئ
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بالعثور على جثة أحد ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة "تو- 154" على بعد 6 كيلومترات من الشاطئ.
وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم رفع الجثمان على متن السفينة. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم العثور أيضا في مكان سقوط الطائرة في البحر الأسود على وثائق لصحافيين من القناة الأولى الروسية. وكانت وزارة الدقاع الروسية قد أعلنت العثور على أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة على بعد 1.5 كلم من الساحل بعمق ما بين 50 إلى 70 مترا.
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