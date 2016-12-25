وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم رفع الجثمان على متن السفينة. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم العثور أيضا في مكان سقوط الطائرة في البحر الأسود على وثائق لصحافيين من القناة الأولى الروسية. وكانت وزارة الدقاع الروسية قد أعلنت العثور على أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة على بعد 1.5 كلم من الساحل بعمق ما بين 50 إلى 70 مترا.