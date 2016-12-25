  • الأحد ٢٥ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الأحد , ديسمبر 25, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183147 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 11:11 الاقسام: محليات  
مناورات للدفاع الجوي في ايران
تبدأ الاثنين وتستمر 5 أيام

مناورات للدفاع الجوي في ايران

تبدأ قوات الدفاع الجوي في ايران يوم غد الاثنين مناورات في جنوبي البلاد تستمر 5 أيام.

قال قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد ان هذه المناورات تجري تحت اسم "سماء الولاية 7" وستجري في 3 محافظات جنوبية هي هرمزكان وبوشهر وخوزستان بمشاركة مختلف وحدات مقر الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني .

واوضح العميد اسماعيلي ان مقاتلات سلاح الجو الايراني ومنها طائرات اف 4 ستشارك في هذه المناورات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة تسنيم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0681 sec