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|رقم الخبر: 183147
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016
|الوقت: 11:11
|الاقسام: محليات
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تبدأ الاثنين وتستمر 5 أيام
مناورات للدفاع الجوي في ايران
تبدأ قوات الدفاع الجوي في ايران يوم غد الاثنين مناورات في جنوبي البلاد تستمر 5 أيام.
قال قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد ان هذه المناورات تجري تحت اسم "سماء الولاية 7" وستجري في 3 محافظات جنوبية هي هرمزكان وبوشهر وخوزستان بمشاركة مختلف وحدات مقر الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني .
واوضح العميد اسماعيلي ان مقاتلات سلاح الجو الايراني ومنها طائرات اف 4 ستشارك في هذه المناورات.
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