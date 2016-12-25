قال قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد ان هذه المناورات تجري تحت اسم "سماء الولاية 7" وستجري في 3 محافظات جنوبية هي هرمزكان وبوشهر وخوزستان بمشاركة مختلف وحدات مقر الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني .



واوضح العميد اسماعيلي ان مقاتلات سلاح الجو الايراني ومنها طائرات اف 4 ستشارك في هذه المناورات.