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رقم الخبر: 183146 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2016 الوقت: 11:09 الاقسام: محليات  
اخماد حريق إندلع في حقل بارس الغازي جنوب ايران

اخماد حريق إندلع في حقل بارس الغازي جنوب ايران

أعلن قائمّقام مدينة عسلوية الايرانية عبدالله نادري،عن اخماد حريق شب في حقل بارس جنوبي الغازي في جنوب ايران دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضح نادري بأن الحريق إندلع عند الساعة 01:15 فجر الاحد، (21:45 غرينتش)، اثر تسرب غاز في مصفاة المرحلتين 20 و21 بحقل بارس جنوبي الغازي.
وأكد أن الحريق تمت السيطرة عليه عند الساعة 02:30 (23:00 غرينتش)، اثر التدخل السريع من قبل فرق العمليات والاغاثة.
وبيّن بان سبعة اشخاص اصيبوا اثر استنشاق دخان الحريق وتلقوا العلاج اللازم على الفور.

 

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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