أعلن قائمّقام مدينة عسلوية الايرانية عبدالله نادري،عن اخماد حريق شب في حقل بارس جنوبي الغازي في جنوب ايران دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضح نادري بأن الحريق إندلع عند الساعة 01:15 فجر الاحد، (21:45 غرينتش)، اثر تسرب غاز في مصفاة المرحلتين 20 و21 بحقل بارس جنوبي الغازي.

وأكد أن الحريق تمت السيطرة عليه عند الساعة 02:30 (23:00 غرينتش)، اثر التدخل السريع من قبل فرق العمليات والاغاثة.

وبيّن بان سبعة اشخاص اصيبوا اثر استنشاق دخان الحريق وتلقوا العلاج اللازم على الفور.



