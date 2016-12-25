اعلن البنك المركزي الإيراني أنه سمح يوم السبت لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية وفقا لسعر السوق الحر.

وتطبق إيران نظامين لسعر الصرف الأول سعر السوق الحر الذي تجاوز 40 الف ريال للدولار يوم السبت والآخر رسمي يستخدم في بعض المعاملات المالية الرسمية ويحدده البنك المركزي بنحو 32300 ريال.

وفي الشهور الأخيرة رفع البنك المركزي السعر الرسمي بالتدريج لتقليص الفجوة بين السعرين.

واكد المركزي الإيراني في وقت سابق أنه سيوحد سعر الصرف كي يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة ويهيئ مجالا للمساواة أمام الشركات الخاصة التي تنافس المؤسسات الحكومية في الحصول على سعر صرف أرخص.

وذكر بيان للبنك المركزي على موقعه الالكتروني يوم السبت أنه سمح لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية وفقا "لسعر يجري تحديده بالاتفاق بين البنك والعميل."

وقال إن التوجيه يهدف إلى "توجيه عمليات التداول في النقد الأجنبي التي يجريها الأفراد والكيانات إلى البنوك وتقليل مخاطرها."