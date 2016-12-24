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رقم الخبر: 183138 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 19:46 الاقسام: عربيات  
الجزائر: توقيف 160 داعشياً وتفكيك 30 خلية إلكترونية

الجزائر: توقيف 160 داعشياً وتفكيك 30 خلية إلكترونية

تمكن "الجيش الإلكتروني" في الجزائر من توقيف ما يزيد عن 160 جزائرياً لهم علاقة مباشرة مع تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا، كما فككت ما يزيد عن 30 خلية تسعى إلى استقطاب الشباب لتجنيده عبر مواقع الإنترنت منصات التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك وتويتر لصالح التنظيمات الإرهابية.

وبحسب مصادر صحيفة "الشروق" الجزائرية السبت، فإن أجهزة استعلامات الأمن الوطني أي ما يعرف بـ"مخابرات الشرطة"، تمكنت من خلال جيشها الإلكتروني، من فك شفرات الرسائل المتبادلة، باستعمال نظام تكنولوجي حديث طوره ضباط الشرطة، موازاة مع رفع مستوى الحرب المعلوماتية، في مواجهة الجريمة الإلكترونية، ما سمح بإفشال عديد المخططات والهجمات الإرهابية.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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