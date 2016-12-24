الجزائر: توقيف 160 داعشياً وتفكيك 30 خلية إلكترونية تمكن "الجيش الإلكتروني" في الجزائر من توقيف ما يزيد عن 160 جزائرياً لهم علاقة مباشرة مع تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا، كما فككت ما يزيد عن 30 خلية تسعى إلى استقطاب الشباب لتجنيده عبر مواقع الإنترنت منصات التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك وتويتر لصالح التنظيمات الإرهابية.