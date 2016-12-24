فيما تكشف عن أعداد العائدين من بؤر التوتر

أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت، توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بأنيس العامري المشتبه به الرئيسي في اعتداء برلين والذي قتلته الشرطة الإيطالية الجمعة.

وأفادت الوزارة أن من بين عناصر هذه الخلية ابن شقيقة العامري الذي اعترف بأن خاله كان "أمير" مجموعة إرهابية تنشط في ألمانيا وأنه ارسل له اموالا للالتحاق به هناك.

وأوردت الوزارة في بيان "تم يوم 23 ديسمبر 2016 إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة (قرب العاصمة تونس) ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان (وسط) على علاقة بالإرهابي أنيس العامري مرتكب العملية الإرهابية التي (حصلت) بمدينة برلين الألمانية".

وأضافت "تبين أنّ من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه اعترف أنّه يتواصل مع خاله عبر تطبيق تلغرام للإفلات من المراقبة الأمنية بإعتباره (تطبيقا) مشفرا وسريا".

وأوضحت ان أنيس العامري "استقطب ابن شقيقته لتبنى الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم داعش الإرهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وإرسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيق المذكور".

من جانب آخر قال الناطق باسم محكمة مكافحة الإرهاب بتونس سفيان السليطي،، إن بلاده تسلمت المدعو معز الفزاني، من السلطات السودانية بناء على بطاقات جلب دولية صادرة في حقه.

وأوضح السليطي في تصريح نقلته وكالة الأخبار الرسمية، أن الفزانى يعتبر من قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وكان حلقة الوصل التي يتم عبرها تسفير أغلب العناصر الإرهابية الموجهة للتدرب والقتال في بؤر التوتر كسوريا و ليبيا، ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

وذكر السليطي أن معز الفزاني مورط في التخطيط لعملية متحف باردو الإرهابية في مارس 2015 و محاولة تفجير روضة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمحافظة المنستير سنة 2013.

كما كشفت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، عن أعداد التونسيين العائدين من بؤر التوتر، مثل سوريا وليبيا والعراق، وغيرها من البلدان التي تتحرك فيها التنظيمات المتشددة مثل "داعش" و"القاعدة".

وقال وزير الداخلية التونسية الهادي مجدوب في تصريحات نقلتها وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، إن "الوزارة لديها كافة المعطيات المتعلقة بحوالي 800 شخص عادوا من بؤر التوتر ولديها كافة المعطيات المتعلقة بهم"، مشيرا إلى "إمكانية وجود عدد آخر لا تتوفر بخصوصهم أي معلومات".

ومن جهة أخرى قال المستشار الأول لرئيس الجمهورية نور الدين بن نتيشة، في تصريحات إعلامية، إن "تونس تتوفر لديها أرقام عن عدد التونسيين الموجودين في بؤر التوتر، الذي يبلغ حوالي 3600 شخص".

وكانت هناك تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية لوسائل إعلام أجنبية، تحدث فيها عن عدم قدرة الدولة التونسية على منع "الإرهابيين" التونسيين من العودة إلى البلاد، بمقتضى نص الدستور (الفصل 25 منه)، قد خلفت موجة استنكار ورفض من قبل عديد تنظيمات المجتمع المدني، وأثارت جدلا واسعا بين أطراف المشهد السياسي والإعلامي.

يذكر أن هناك تقارير دولية متطابقة، أشارت إلى أنه هناك ما بين 4 و5 آلاف تونسي يقاتلون إلى جانب الجماعات الإرهابية خارج تونس مع "داعش" و"القاعدة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية.