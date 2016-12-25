وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "القوات المتواجدة على الخط الفاصل شرق المحافظة، فتحت النار صوب الفلسطينيين الذين يقطنون، ويعملون في أراضيهم الزراعية في تلك المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

من ناحية أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم في بحر غزة.

وأفاد شهود عيان بأن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في البحر، وأجبرتهم على مغادرة أماكن صيدهم.

تشييع شهيد فلسطيني بعد إفراج إسرئيل عن جثمانه

شيع العشرات من الفلسطينيين السبت جثمان جهاد خليل في قرية بيت وزن بنابلس، في الضفة الغربية، بعد أن أفرجت السلطات الإسرائيلية عن جثمانه.

وكانت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان خليل منذ أن قام شرطي من قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه وأردته شهيداً بعد محاولته لطعن الشرطي في نوفمبر الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.