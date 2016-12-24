أفادت مصادر ميدانية، صباح السبت، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف كبير قام به مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية نهم بغطاء جوي مكثف من قبل طيران العدوان.

وأكدت المصادر لـ "المسيرة نت" أن المعلومات الأولية تؤكد مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة إلى جانب افشال زحفهم.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد تصدت الجمعة، لزحف آخر من قبل المرتزقة باتجاه منطقتي القتب والمدفون بمديرية نهم.

وأفادت مصادر عسكرية في حينه أن 10 من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر، فيما وزع الإعلام الحربي مشاهد تظهر جانبا من قتلى المرتزقة بعد انكسار الزحف.

هذا ولقي مصرعهم 13 عنصراً من المرتزقة في انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري كان يقلهم في منطقة ملح بمديرية نهم.

كما واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية، صباح السبت، عملياتها العسكرية في مواجهة الجيش السعودي، حيث قتل ثلاثة عسكريين بعملية نوعية في نجران.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من القضاء على ثلاثة جنود سعوديين بعملية قنص في موقع الطلعة العسكري.

وشهد شهر ديسمبر الجاري عمليات مكثفة لوحدة القناصة في جيزان ونجران وعسير وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود السعوديين.

وفي السياق قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، أمس السبت، إثر استهداف آليتهم من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.

ونقل مراسل "المسيرة نت "عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية استهدفت آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في قرية الصيار بمديرية الصلو.

وأشار المصدر إلى أن العملية أدت لتدمير الآلية ومصرع طاقمها من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.

وفي مدينة تعز، قتل أحد عناصر المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في تبة الوكيل بمنطقة عصيفرة.

وكان عشرة من عناصر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، قد لقوا مصرعهم، الجمعة، عندما تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف باتجاه حي الجحملية.

من جانب آخر استشهد 7 أطفال وامرأتين مساء الجمعة بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي أستهدفت منزل مواطن في محافظة إب.

وأفاد مراسل المسيرة نت أن غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزل المواطن عدنان علي مسعد في منطقة العاقبة السفلى بمديرية فرع العدين أدت الى استشهاد 7 أطفال وامرأتين.

وتأتي هذه الجريمة تواصلاً لجرائم العدوان بحق أبناء الوطن في ظل صمت مطبق من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائم العدوان بحق الأبرياء من نساء وأطفال اليمن.

وفي غضون ذلك دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مساء الجمعة تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن القوة المدفعية قصفت تجمعات مرتزقة العدوان في سد العكيمي بمنطقة سدبا بمحافظة الجوف محققة إصابات مباشرة.