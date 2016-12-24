*بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي عملية التسوية السياسية في سورية *الإرهابيون يلوثون مياه دمشق ومحيطها.. وعشرات الشهداء والجرحى بانفجار عبوات ناسفة في حي السكري

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية في دير الزور وريفها خلال ال 72 ساعة الماضية.

وافاد مراسل سانا في دير الزور السبت بان وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية هاجمت نقاطا عسكرية على محاور احياء الحويقة والرشدية والموظفين والمقابر ومحيط كل من المطار العسكري وتلة الرواد ومنطقة البانوراما وتلة أم عبود.

ولفت المراسل الى ان الاشتباكات انتهت بإفشال الهجمات الإرهابية بعد “مقتل إعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري واصابة اخرين وتدمير كميات من الاسلحة والعتاد الحربي الذي كان بحوزتهم”.

وبين مراسل سانا ان ضربات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش على اوكار وتجمعات تنظيم داعش الارهابي في حي الجبيلة ومحيطي المطار العسكري وجامعة الجزيرة في قرية البغيلية بالريف الغربي أسفرت عن “القضاء على العديد من إرهابييه وسماع انفجارات قوية في حي الجبيلة”.

وأشار المراسل إلى “مقتل قائد مجموعة اقتحام في تنظيم داعش الإرهابي أحمد الديري الملقب أبو عائشة مع العشرات من الارهابيين خلال تصدي وحدات من الجيش لهجوم شنه التنظيم على نقاط عسكرية في محيط حيي الموظفين والمقابر ” بمدينة دير الزور.

وتكبد تنظيم داعش الإرهابي خلال الايام الماضية خسائر كبيرة بالافراد ودمر له مستودع ذخيرة وآليات في أحياء الحويقة والرشدية والعمال وعلى طريق الحسينية ودوار الحلبية و ال7 كم وفى قريتى جديد العكيدات والبغيلية ومدينة موحسن بريف دير الزور.

هذا واكتشف الجيش السوري، الجمعة، مجزرة داخل مدرسة بحي السكري بمدينة حلب، ارتكبتها الجماعات التكفيرية المسلحة، بعد أن عثر على عدد من القتلى المدنيين، من بينهم أطفال، جرى التمثيل بجثثهم.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن قاضي النيابة العسكرية، النقيب سامر يوسف، الذي عاين الجثث، قوله إن "مجموعة من الجثث تعود لأطفال ومدنيين مذبوحين، إضافة إلى عمليات ذبح وقلع للعيون وقطع للرؤوس".

وأضاف يوسف، "سنقوم بنقل جميع الجثث إلى المستشفى لنأخذ عينات "دي إن إيه" لتحليلها ومعرفة هوياتها، مبينا أن الفحص الأولي يشير إلى أن القتل تم ما بين الأربع إلى خمسة أيام، وأن عمليات التصفية تمت من مسافة إطلاق قريبة جدا لا تتجاوز المتر الواحد".

من جانبه أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق محمد الشياح ان المؤسسة اضطرت لقطع امدادات المياه عن العاصمة لعدة أيام بعد أن لوث إرهابيون المياه المغذية بالديزل.

وأشار الشياح في تصريح صحافي إلى ان "المؤسسة تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب في دمشق من مراكزها الاحتياطية بالمدينة"، موضحا ان سيتم تزويد أحياء المدينة بالمياه بشكل متساو وعادل ريثما تتم العودة إلى مصادر المياه الرئيسية المغذية لدمشق ومحيطها.

كما أكد الشياح أن الوضع المائي في دمشق ومحيطها سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق في بيان على موقعها الإلكتروني ان “اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها وان وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق تقوم باستخدام المصادر الاحتياطية”.

وتحاول التنظيمات الإرهابية في منطقة عين الفيجة ووادي بردى النيل من صمود سكان دمشق وموقفهم الداعم للجيش السوري في الحرب على الإرهاب التكفيري عبر استهداف خطوط نقل المياه والطاقة.

إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي السكري بمدينة حلب إلى شهيدين وإصابة 33 شخصا بجروح 4 منهم بحالة خطرة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا “باستشهاد شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح 4 منهم بحالة خطرة نتيجة انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي وأحد الأبنية المجاورة للمدرسة في حي السكري”.

وذكر المصدر في وقت سابق السبت أن عبوة ناسفة انفجرت صباح السبت كانت المجموعات الإرهابية زرعتها في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي بحي السكري ما تسبب “بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشار مراسل سانا إلى أن “أصوات الانفجارات التي سمعت في حي السكري ناتجة عن انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون قبل انسحابهم من حي السكري”.

وتقوم وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات والمنازل من أحياء مدينة حلب الشرقية التي أعلن الخميس الماضي عودة الأمن والأمان إليها وتحريرها من الإرهاب لتعود بعد ذلك مئات العائلات إلى منازلها التي هجرهم منها الإرهابيون.

وتلجأ التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية وتفخيخ المنازل في المناطق التي تندحر منها في محاولة منها لدب الذعر والهلع في نفوس المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم التي هجرتهم منها.

وفي سياق آخر بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي السبت عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية على ضوء انتهاء عملية تحرير مدينة حلب من الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف.. “إن الاجتماع ناقش مسألة التسوية في سورية على ضوء انتهاء عملية القوات المسلحة السورية لتحرير حلب من الإرهابيين إضافة إلى سير التحضير للقاء المحتمل في العاصمة الكازاخية أستانة في إطار التسوية السورية”.

وكان بيسكوف أعلن أن بوتين سيجري اتصالات هاتفية عدة في إطار التحضير للمباحثات السورية السورية المرتقبة في أستانة.

وأعلن بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الجمعة أنه يجب في المرحلة القادمة “التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية والبدء بعده مباشرة بالحوار السياسي.