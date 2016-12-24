أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي انعقدت قبل ظهر السبت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ستمثل به امام المجلس النيابي الاسبوع المقبل، على أن يحدد رئيس المجلس نبيه بري موعدها بين عيد الميلاد وراس السنة، وأقر البيان الوزاري لحكومة الحريري حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة – في إشارة إلى الحفاظ على سلاح حزب الله.

وأكد الرئيس عون خلال الجلسة ضرورة أن يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجا وسريعا، معتبراً أنه بعد نيل الحكومة الثقة ستكون الانطلاقة في ما بعد للعمل على قانون الانتخابات وتحضير الإجراءات اللازمة كي تتم في موعدها. وهنأ عون الجميع على السرعة في انجاز البيان الوزاري، وقال "عندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكرار لكلمة "استعادة الثقة" وهذا موضوع من شأنه أن يطمئن الناس في الداخل والخارج".

وأضاف: نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي يدين "اسرائيل" بسبب بنائها للمستوطنات وهذا أمر يحصل للمرة الاولى ولا بد من التركيز عليه في الاعلام".