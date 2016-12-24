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رقم الخبر: 183132 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 19:05 الاقسام: محليات  
اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تجتمع بفيينا في 10 يناير

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تجتمع بفيينا في 10 يناير

العاشر من كانون الثاني/يناير هو موعد انعقاد لجنة (الاتفاق النووي) المشتركة، التي تضم مساعدي وزراء الخارجية لدول ايران والسداسية الدولية والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي.

ويتم تشكيل اللجنة بهدف مناقشة القضايا التي طرحها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالته التي بعثها في 16 كانون الأول/ ديسمبر الى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني إثر تمديد قانون العقوبات من قبل الكونغرس الامريكي.
وقبل انعقاد اللجنة المشتركة، سيعقد فريق عمل العقوبات على مستوى الخبراء اجتماعاً وسيقدم تقريره الى اللجنة.
وستلتئم اللجنة المشتركة، والتي تضم حكومات اطراف خطة العمل المشترك، أي ايران و(5+1)، في 10 يناير على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، وفي نفس الوقت ستعقد جلسات تخصصية عديدة في المجالات المعنية، النووية وايضا العقوبات. وسيتم مناقشة المواضيع المختلفة المرتبطة بخطة العمل المشترك وإذا لزم الأمر، يجري اتخاذ القرارات المناسبة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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