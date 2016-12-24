بغداد/نافع الكعبي - اندلعت، السبت، معارك عنيفة بين القوات العراقية، وتنظيم (داعش)، في المحور الشمالي للموصل لاستعادة الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم، فيما أعلنت قيادة عمليات الجزيرة عن وصول تعزيزات عسكرية الى قضاء حديثة، غربي الرمادي، تحسباً لهجمات محتملة لداعش على القضاء، في حين أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن القوات العراقية تمكنت من تحرير ثلثي نينوى، محذراً الدول الآمنة من الخطر المحدق بها.

وقال مصدر في قيادة العمليات العراقية في تصريح صحافي: إن قوة من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، تمكّنت من التقدّم في عدد من القرى المحيطة بمنطقة الهياكل الواقعة في الجزء الشمالي للساحل الأيسر للموصل، بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش، مضيفاً: إن القوات العراقية تقوم بحملة تطهير وتفتيش عن جيوب عناصر التنظيم في المناطق التي استعادتها الليلة الماضية.

وأعلن قائد عمليات (قادمون يا نينوى) عبد الأمير يارالله، في بيان، أنّ قطعات المحور الشمالي حرّرت أكاديمية الشرطة، ومديرية تسجيل المركبات بالموصل، ومعمل الإسمنت، ومنطقة الهياكل، الواقعة في الساحل الأيسر للموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.

وفي سياق متصل، قال العقيد في جهاز مكافحة الإرهاب حميد الخشماني، السبت: إن العمليات العراقية المشتركة أعدّت خطة جديدة، لتفعيل تقدّم القوات العراقية في الموصل، كاشفاً في تصريح صحافي، أنّ الخطة ستمكّن القوات المشتركة من السيطرة على ما تبقى من أحياء الساحل الأيسر.

وأوضح أنّ الخطة ستنفّذ بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة كسراً للجمود الذي ساد المعارك، خلال المرحلة الماضية.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت الجمعة، عن ضبط عدد كبير من المتفجرات خلال عملية مداهمة لمعامل تابعة لـ (داعش) شرقي الموصل، مؤكدة في بيان أنّ العملية جاءت رداً على هجمات التنظيم التي استهدفت منطقة كوكجلي، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وأشار البيان إلى عثور القوات العراقية على أكثر من عشرة آلاف قذيفة كانت ستستخدم لقصف المناطق المحررة، فضلاً عن تحويلها إلى عبوات ناسفة توضع في الطرق والأماكن العامة، موضحاً أنّ المعامل ضمّت معدات، ومواد خاصة لتصنيع القذائف.

* قائد أميركي: اندماجنا مع القوات العراقية سيُسرع بإستعادة الموصل

كشف قائد عسكري كبير، ان القوات الأمريكية تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات العراقية في تحرك قد يسرع وتيرة الحملة المستمرة لاستعادة الموصل والتي بدأت منذ شهرين.

وانتشر أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق في إطار تحالف دولي يقدم المشورة للقوات المحلية في محاولة استعادة السيطرة على ما سيطر عليه داعش منذ 2014.

وكان مستشارو التحالف يتركزون في البداية في المقرات رفيعة المستوى ببغداد لكنهم انتشروا على مدى العامين المنصرمين إلى عدة مواقع للبقاء بالقرب من القوات المتقدمة.

ونقلت رويترز عن الكولونيل بالجيش الأمريكي بريت جي سيلفيا، قوله: نقوم بتعزيز اندماجنا معهم، وسوف نوسع ذلك ليشمل المزيد من التشكيلات العراقية المتقدمة، حيث ان بعض التشكيلات التي لم نتشارك معها في الماضي نشترك معها الآن.

وخلال مقابلة نادرة في القسم الأمريكي من قاعدة للجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية في مخمور على بعد 75 كيلومترا جنوب شرقي الموصل، لم يجب قائد الكتيبة المقاتلة على سؤال بشأن إن كان جنوده يعملون بالفعل داخل الموصل.

لكن سيلفيا الذي يقود قوة من 1700 جندي وصفها بأنها (العمود الفقري) لقوات التحالف البرية، قال: إن مستوى الاندماج يشبه فرق عمليات خاصة صغيرة تندمج مع قوات محلية أكبر حجما للمساعدة في تعزيز قدراتها.

لكن سيلفيا عبر عن اعتقاده بأن العملية تقترب من (نقطة تحول) في الجانب الشرقي من المدينة حيث تقدمت القوات العراقية في أكثر من عشرين من أحيائها منذ أن توغلت بها قبل نحو ثمانية أسابيع.

وقال: عندما يبدو هذا الزخم وكأنه لا رجعة فيه فأعتقد أننا سنشهد سيطرة وتطهيرا بشكل أسرع في الجانب الشرقي، ونحن لم نصل لهذه النقطة بعد.

* انفجار سيارة ملغمة شمال بعقوبة

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، عن استشهاد شرطي وإصابة شخصين بإنفجار سيارة مفخخة بالجانب الشرقي لقضاء الخالص شمال بعقوبة.

وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز: إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت، قرب ساحة مصطفى جواد بالجانب الشرقي لقضاء الخالص، (15 كم شمال بعقوبة)، ما أدى الى استشهاد شرطي وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف: إن قوة امنية طوقت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ.

* الحشد الشعبي يضبط 4 مضافات لداعش شرقي بعقوبة

أعلن آمر اللواء 24 في الحشد الشعبي زياد التميمي، عن ضبط أربع مضافات لتنظيم (داعش) في عملية نوعية جرت شرق بعقوبة.

وقال التميمي في حديث صحافي: إن تشكيلات قتالية من اللواء 24 في الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية في محيط المحطة الغازية في حمرين (58 كم شرق بعقوبة) ونجحت في ضبط اربع مضافات احداها احتوت أعتدة وأخرى مواد غذائية جافة بالاضافة الى وقود.

وأضاف التميمي أن العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

* الفياض من روسيا: الحشد الشعبي (أحد أذرع) القوات الأمنية العراقية

وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الهيئة بأنها (أحد أذرع) القوات الأمنية العراقية، وفيما أشار إلى التزام الحكومة بدعم مقاتلي الحشد، أكد أنهم لم (يتمردوا) على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

وأضاف على هامش زيارته الى روسيا: أن الحشد هو الرادع الأول لداعش في العراق وان الحكومة ملتزمة بدعم مقاتلي الحشد الشعبي لا سيما وان القانون ربطهم كقوة وتشكيل عسكري موازٍ لجهاز مكافحة الإرهاب.

ووصل الفياض، الثلاثاء (22 كانون الأول 2016)، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حيث سيبحث تنسيق الجهود بين العراق وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على (داعش).

* وصول تعزيزات عسكرية لحديثة تحسباً لهجمات على القضاء

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، السبت، عن وصول تعزيزات عسكرية الى حديثة تحسبا لشن (داعش) هجمات على القضاء غرب الرمادي.

وقال المحمدي في حديث للسومرية نيوز: إن تعزيزات عسكرية من الجيش وصلت الى خطوط الصد في قضاء حديثة 160كم غرب الرمادي.

وأضاف: إن الهدف من تلك التعزيزات حماية مدينة حديثة من هجمات وتهديدات لتنظيم داعش على القضاء.

* داعش يقصف الرطبة بقذائف الهاون

افاد مصدر امني في الانبار، السبت، بأن تنظيم (داعش) قصف مدينة الرطبة بقذائف هاون دون وقوع إصابات.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش الإرهابي قصف مركز مدينة الرطبة، (310 كم غرب الرمادي)، بخمس قذائف هاون، سقطت على أماكن متفرقة من المدينة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن القصف لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية بين صفوف القوات الأمنية والمدنيين في الرطبة.

يذكر أن مدينة الرطبة تتعرض بين فترة وأخرى لهجمات من (داعش)، فيما تسيطر قوات مشتركة من الجيش والشرطة والعشائر على المدينة، وغالبا ما تصد هذه القوات تلك الهجمات.

* نائب عن نينوى: تحرير الساحل الأيسر للموصل سيتم قبل نهاية العام

دعا رئيس كتلة نينوى العراق النائب احمد مدلول الجربا، السبت، القوات الجوية العراقية الى توخي الحذر عند قصفهم اهدافا تابعة لتنظيم (داعش) بالموصل، فيما توقع ان يتم تحرير الساحل الأيسر قبل رأس السنة.

وقال الجربا في بيان: في الوقت الذي أحيي فيه صقور الجو العراقي بدك معاقل تنظيم داعش الاجرامي في محافظة نينوى، الا انني بنفس الوقت أطالبهم بتوخي الحذر عند قصفهم لبعض الأهداف، مبينا ان أفراد التنظيم يحاولون جر الطيران العراقي لقصف مناطق مزدحمه بالمواطنين الابرياء العزل.



