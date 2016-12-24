أعرب مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والافريقية، حسين جابري انصاري، عن أمله بتمتين الأواصر بين طهران وبيروت في المرحلة الجديدة لا سيما في المجالات الاقتصادية.

واعرب جابري انصاري، لدى لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الجمعة، خلال زيارته لبيروت، عن ارتياحه لانتخاب عون رئيسا للبنان وتشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد وجدد في ذات الوقت موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم لنهج القادة اللبنانيين في ايجاد حلول للخلافات السياسية بهذا البلد على اسس الحوار والتوافق الوطني.

واكد على ضرورة اتباع هذا النموذج على صعيد المنطقة لإيجاد حلول لجميع النزاعات والازمات القائمة.

واشاد جابري انصاري بالاتفاق الذي توصل اليه القادة اللبنانيون وعدّه ثمرة للوعي والحكمة والاستفادة من التجارب التاريخية في لبنان واكد على ضرورة الاحتذاء به على صعيد المنطقة.

من جهته اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن امله بتوجه الامور في المنطقة صوب التفاهم.

واشار الى التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في بلاده، موضحا ان لبنان استطاع، من خلال هذا التعايش بين مختلف طوائفه والاعتراف بحقوقهم وعقائدهم الدينية والسياسية، التغلب على المشاكل.

ولفت الرئيس اللبناني الى التطورات الجارية في المنطقة ووصف الاجتماع الثلاثي الأخير بين وزراء خارجية ايران وتركيا وروسيا في موسكو بالخطوة المهمة لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة لا سيما الازمة السورية واعرب عن امله بانضمام بلدان أخرى الى هذه العملية.

واشاد بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية الايجابي في التطورات الجارية في المنطقة واعرب عن امله بنجاح طهران في مواصلة أداء دورها المتّزن لصالح ارساء الاستقرار في المنطقة.

هذا وبعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وصف حسين جابري انصاري، محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين بأنها كانت بناءة ومفيدة.

وأكد جابري انصاري ان الاجواء السياسية في الساحة اللبنانية، أصبحت ايجابية بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني قد تبادل وجهات النظر في محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، بشأن قضايا لبنان والعراق وسوريا.



