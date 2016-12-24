قامت السلطات الفلبينية السبت، بإجلاء آلاف المواطنين من القرى الساحلية مع اقتراب هبوب إعصار "نوك تين" المصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية السبت، أن مكتب الأرصاد الجوية حذر من أن إعصار "نوك تين"، والمعروف محليا باسم "نينا"، مصحوب برياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة. وأشارت وكالة الكوارث الوطنية إلى أنه من المتوقع حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة، وانهيارات أرضية في المنحدرات الجبلية، فيما قامت السلطات بتعليق حركة النقل البري والبحري في 9 أقاليم.